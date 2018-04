Bezárul a vásárhelyi körgyűrű - alapozzák a keleti elkerülő utat

A város határán kívül csatlakozik a Kutasi úthoz a keleti elkerülő. Már a tükröt készíti a kivitelező. Fotó: Kovács Erika

- Az időjárás miatt márciusban nem lehetett dolgozni a munkaterületen. Áprilisban azonban már ütemterv szerint haladunk – mondta Belovai Dániel, a kivitelező, Délút Kft. projektmenedzsere.– A Kutasi út felől kezdtük a munkát, mert ott nem állt a víz. Eltávolítottuk a humuszt, most az úttükör készül. A nyomvonal egy része sajnos belvizes. A jelenlegi napos, szeles idő szerencsére kedvez a száradásnak. Reméljük, mire odaérünk az építkezéssel, már nem lesz gond a vízzel – tette hozzá.A keleti elkerülő út az Erzsébeti utat köti majd össze a régi 47-essel. A beruházás 1,8 milliárd forintba kerül, amire pályázati forrást nyert rá a város (2018. február 16.:). A 3,2 kilométeres szakaszon három körforgalom is épül, az út elején és végén, illetve a Csomorkányi útnál. Egy szintbeli vasúti kereszteződést is létesítenek. Az új út célja, hogy kivezesse az ipari park kamionforgalmát a városból. A beruházással a vállalkozóknak is kedvez a város, gazdasági és logisztikai előnnyel jár, ha majd az új utat használják a kamionjaik.A keleti elkerülő úttal válik teljessé a hódmezővásárhelyi körgyűrű. A 3,2 kilométeres szakaszt a tervek szerint novemberben adják át.