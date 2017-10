Cicerónak nevezték el a könyvtári macskát, akinek dolga az lesz, hogy hízelegjen az olvasóknak

Danicska Kata, a faluház munkatársa is nagyon megkedvelte Cicerót. Fotó: Kovács Erika

Ciceró nagyon szelíd cica. Szereti, ha megsimogatják, cserébe az ember lábához dörgölőzik. Mint megírtuk, a nyáron egy cica szegődött a könyvtárhoz. A hátsó bejárat lábtörlőjére költözött. Bár többször is akadt örökbefogadója, a macska mindig visszaszökött a könyvtárhoz. Ezért a faluház és könyvtár dolgozói úgy döntöttek, a könyvtáré lesz a cicus. Arra kérték a lakosságot, segítsenek nevet találni a kis kedvencnek

A könyvtár közösségi oldalán és cikkünk megjelenése után a Délmagyarország Facebook-oldalán is sokan tettek javaslatot arra, hogy hívják a tavaszi születésű kismacskát.Volt, aki Ördögszemnek, más Bumerángnak hívná. Javasolták még a BlackCat, Godot, Korvin, Kandúr Bandi, Lukrécia, Hobó, Shakespeare, Sipirc, Téka, Okoska, Zokni, Foltos, Marcica, Egérfogó neveket. Mások embernévvel ruházták volna fel, Pistának, Dezsőnek, Bálintnak szólítanák. A legtöbben a Cicerót javasolták. Sajti Imréné könyvtárostól megtudtuk, az intézmény dolgozóinak is ez a név tetszett legjobban. Azt, hogy „cicc", eddig is értette, már csak a neve második felét kell megszoknia.Ciceró egyébként csütörtökön egy fedett vesszőkosarat is kapott, amit azonnal elfoglalt. Még vár rá egy kellemetlen élmény, az ivartalanítás. Utána már csak a munkára kell koncentrálnia. Az lesz a feladata, hogy hízelegjen a könyvtárlátogatóknak. Ottjártunkkor meggyőződtünk róla, hogy ez menni fog.