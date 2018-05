Egy lopott biciklit már eladott a hódmezővásárhelyi tolvaj, mielőtt lebukott a másodikkal - fotó

A kapitányság rendőrei a férfit 2018. május 26-án hajnalban igazoltatták. Az ellenőrzés közben a 35 éves gyanúsított bevallotta, hogy a biciklit körülbelül 10 perce lopta a vásárhelyi buszpályaudvarról. A járőrök átvizsgálták a férfi ruházatát, melynek során két biciklis sebességmérőt is találtak a zsebében. A feltételezett elkövetőt számon kérték, aki az eszközökről elmondta, hogy azokat szintén lopta.

Fotók: Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság



A terheltet a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányságra előállították és kihallgatták. A gyanúsított részletes beismerővallomást tett, kiderült róla, hogy már igazoltatása előtt is lopott egy biciklit, de azt már eladta. A rendőrök a vásárlóját is előállították majd gyanúsítottként kihallgatták. A tolvajról bebizonyosodott, hogy összesen hat kerékpárt lopott el az elmúlt fél évben, de az is kiderült róla, hogy testi sértés miatt már zajlik ellene büntetőeljárás.

A nyomozók a férfit őrizetbe vették és az ügyészségen kezdeményezték előzetes letartóztatásának indítványozását.