Egy önkormányzati tulajdonú gyermekorvosi rendelő még felújításra vár Vásárhelyen

– Ne két-, hanem háromórás legyen a vásárhelyi uszodajegy – javasolta egy vásárhelyi lakos a pénteki közmeghallgatáson. Gömöri Csilla intézményvezető válaszában azt mondta, a tapasztalat szerint a vendégek átlagosan másfél órát úsznak, a fél óra pedig elég az öltözéshez.



Egy másik vásárhelyi polgár több kérdést is benyújtott írásban a képviselő-testülethez. Kiskertjéből a komposztálásra nem kerülő zöldhulladékot a Maroslelei úti hulladéklerakóban sokáig ingyen helyezhette el. Sérelmezte, hogy egy ideje már fizetni kell érte. Az iránt is érdeklődött, hogy növeli-e a város a kiskertekben lévő ingatlanok beépíthetőségét, ami most 3 százalék. Mucsi László irodavezető elmondta, a rendezési terv felülvizsgálata jövőre esedékes. Ha a képviselő-testület úgy dönt, 10 százalékra emelhető az arány.



Benkő Zsolt önkormányzati képviselő a Rárósi út állapotáról beszélt. Megemlítette, az út felújítása és összekötése Nagymágoccsal a Modern városok programban szerepel. A megvalósításig átmeneti megoldást kellene találni a kátyúkra. Az előző városvezetés idejében közel 20 millió forintot fordítottak erre, most egy 7–10 millió forintos költséggel lehetne javítani a legrosszabb szakaszon.



Állatvédelmi kérdésekről is szó esett a közmeghallgatáson. Többen felvetették a gazdák felelősségét, illetve felelőtlenségét. Benkő Zsolt megemlítette, tavaly az önkormányzat 1-1 millió forinttal támogatta a vásárhelyi állatvédő szervezeteket, jó lenne idén is. Ezzel a város polgármestere, Márki-Zay Péter is egyetértett.

A közmeghallgatáson kiderült, 1 önkormányzati gyermekorvosi rendelő forráshiány miatt még nincs felújítva. A jövő évi költségvetésbe bekerülhet.