Elhagyják a könyveiket, és nem véletlenül

A gyerekek otthon feleslegessé vált mesekönyveket vittek be a suliba, betéve a közösbe, és azt bárki kiválaszthatta, hazavihette elolvasni. De nem tarthatja meg, neki is „el kell hagyni". Visszaviheti az iskolába, a Bessenyei Ferenc Művelődési Központba, a Németh László Városi Könyvtárba, és az olvasókörökben is kialakítanak könyvelhagyó pontokat. De bárhol, akár buszmegállóban, parkban otthagyható a kötet. A lényeg, hogy a játék, a sor ne szakadjon meg, minden megtalálónak el is kell veszíteni a könyvet.