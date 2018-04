Elnapolta a polgármester a Járható Vásárhely programot

A Járható Vásárhely programot a Fidesz-frakció terjesztette be a rendkívüli ülésre. A programmal 48 utcában újítanák fel a 25-27 éves utak burkolatát, valamint 21 utcában a nagyforgalmú járdákat. A program megvalósítása 900 millió forintba kerülne, amihez a forrást a fideszes képviselők a költségvetés egyes személyi-, dologi- és fejlesztési forrásaiból csoportosítanák át.– Az elmúlt hetekben frakciónk mintegy 30 fogadóórát tartott. A lakossági igényeket is felmértük. Ha a költségvetés engedi, idén még további utcákat kell bevenni a programba – mondta Hegedűs Zoltán frakcióvezető, aki beszélt arról is, Almási Istvánnal, a város korábbi polgármesterével már tavaly beszéltek erről a beruházásról. Márki-Zay Péter polgármester megkérdezte, ha már tavaly tervezték a programot, akkor miért nem került bele a februárban elfogadott költségvetésbe? Hegedűs Zoltán hangsúlyozta, ez olcsó kampányfogás lett volna. A frakcióvezető válaszára a teremben jelen lévő vásárhelyiek, a polgármester támogatói, közbekiabáltak, beszóltak, nevetgéltek. Ezért az ülésen több képviselő is azt kérte, tartsa tiszteletben mindenki, hogy ez Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közgyűlése. A polgármestert a támogatói többször megtapsolták, feltehetően erre mondta Hegedűs Zoltán, hogy úgy érzi magát, mint egy showműsorban.A polgármester szerint ha megvalósítják a Járható Vásárhely programot, akkor a városnak nem telik fűnyírásra, hókotrásra és augusztus 20-i ünnepségre sem. A Fideszes képviselők ezt cáfolták. Hegedűs Zoltán beszélt arról is, a költségvetésbe március végén 1,3 milliárd forintot vezettek át.A polgármester szerint a Fidesz-frakció beadványából hiányzik a szakmaiság, szerinte hasból mondták be a program megvalósításának összegét. Cseri Tamás képviselő hangsúlyozta, a 900 millió forintos összeg pontos számítások eredménye, a 2017-es árakon. Arra is emlékeztette a polgármestert, hogy a választási programfüzetében azt írta, hogy helyi vállalkozók neki fele áron is megvalósítottak volna beruházásokat. – Ha ez igaz, akkor így találtam máris 400 millió forintot a költségvetésben.Hegedűs Zoltán 1 óra 20 percnyi vita után azt kérte, a polgármester zárja le a vitát és szavazzanak. A polgármester azonban az ülést zárta le és 15 napra elnapolta a Járható Vásárhely program szavazását.