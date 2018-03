Először együttműködést kínált a polgármester, majd betegsége alatt felmentették Hódmezővásárhely címzetes főjegyzőjét

Betegszabadság alatt mentette fel Korsós Ágnes címzetes főjegyzőt Márki-Zay Péter polgármester – írta a főjegyző lapunkhoz eljuttatott közleményében. A dokumentumból az is kiderül: korábban Márki-Zay együttműködést ajánlott Korsós Ágnesnek, amellyel a főjegyző a város érdekében élni is akart. – A polgármester március 7-én, szerdán váratlanul mégis felmentett főjegyzői feladataim alól. 41 évnyi közszolgálati pályám végén, betegszabadságom alatt kézbesítették a felmentésemet, amelyet tudomásul vettem – áll Korsós Ágnes közleményében. A főjegyző megköszönte Hódmezővásárhely és Mártély lakosságának, képviselő-testületeinek eddigi támogatását és segítségét, illetve munkatársainak az együtt eltöltött éveket. A főjegyző arra kért mindenkit, hogy tehetsége és tudása legjavát adva tegye a dolgát továbbra is Hódmezővásárhelyért.



Mint arról lapunkban is beszámoltunk, Márki-Zay a héten mentette fel Végh Ibolya aljegyzőt is. A polgármesteri hivatalt így most a jogi iroda vezetője irányítja. Felmondott egyébként a kabinetiroda vezetője is, az pedig az önkormányzat holnapjáról derült ki, hogy sajtóreferenst is keresnek.



Végh Ibolya a Vásárhely24-nek adott interjújában azt mondta, azért kellett távoznia, mert a közgyűlés szombati ülésén felhívta a figyelmet arra, hogy a polgármester nem mondott igazat. Arról is beszélt, hogy Márki-Zay mindent diktafonnal rögzít. Közölte azt is, hogy Botka László szegedi polgármester emberei ellepték a vásárhelyi városházát.



Márki-Zay Péter a Facebookon reagált. Azt írta, a főjegyzővel telefonon egyeztetett az aljegyző távozása után, a cél a polgármesteri hivatal működőképességének megőrzése volt. Ezért egyezett meg a főjegyzővel abban, hogy felmenti a munkavégzés alól. A polgármester azt is írta, tanácsadóként vagy más minőségben a későbbiekben is számít munkájára.



Végh Ibolya felmentésével kapcsolatban azt írta a közösségi oldalon a polgármester: az aljegyző egyhetes együttműködésük alatt több súlyos szakmai és etikai hibát vétett. A sajtónak tett valótlan állításai és rágalmai miatt megteszi a szükséges jogi lépéseket.