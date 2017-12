Eltemették Almási Istvánt: Lázár János megható beszéddel, Orbán Viktor virággal búcsúzott

Katonazenekar zenéjére érkeztek meg a hozzátartozók és a koporsó isa Kincses temetőbe.

Sok mindent említhetnék, amit tőle tanultam a mellette, vele eltöltött szövetségben idő alatt. Igyekszem csupán egyetlen dolgot kiemelni abból, amit tőle kaptam: a szövetségesi, bajtársi hűség.

A temetésen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz – erősítette meg információnkat a városháza.



A városvezetőre emlékező beszédét Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a gyászmise során mondja el.

Pénteken 6 órától 13.30-ig lezárják a Szabadság tér Rárósi út és Szent István tér közötti területét. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, pénteken 6 óráig vigyék el az ott lévő parkolókból járműveiket. Lezárják 9 órától 13.30-ig a Vöröskereszt utca 47-es főút és Szabadság tér közötti szakaszát is. Forgalomlassításra lehet számítani 11.30-tól 13 óra 30 percig a Szent István tér Kutasi út és Jókai utca közötti szakaszán, a 7,5 tonnát meghaladó össztömegű teherautókat és a mezőgazdasági járműveket elterelik. Az Észak utca a Kincses temető bejáratától a temető végéig egyirányú lesz 10-től 15 óráig, valamint a Damjanich utcában „Megállni tilos" táblát helyeznek ki a Jókai utcától az Orgona utcáig, a páratlan oldalon.



A Szent István tér környékén parkolni lehet majd a Dáni utcában, a Mózes utcában és a Szabadság téren, a Völgy utcában és a Vöröskereszt utcában, valamint a piac parkolóiban. A várakozás ingyenes. A Kincses temetőnél parkolni lehet majd a Jókai utca mindkét oldalán a Gácsi László utcáig, valamint az Észak utcában a Kincses temető oldalánál.

A gyászmise véget ért, a menet elindult a Kincses temetőbe.- Lázár János, Miniszterelnökséget vezető miniszter elcsukló hangon kezdte beszédét. Elmondta, bármely más felekezet templomában búcsúztathatnák Almási Istvánt, hiszen minden templomban mondanak érte imát, ahogy minden vásárhelyi házban is megteszik ezt. Almási István egy evangélikus lelkész lányát vette feleségül, így egyszerre lehetett jelen minden katolikus hagyomány a családban. - Toleranciát és türelmet jelent az ökomenizmus, közösségvállalást, együttműködés keresését mindig és mindenkivel. Ezt írja a lexikon az ökomenizmusról, de írhatná akár Almási Istvánról is, mert nem hiszem, hogy ismertem volna bárki mást, akit ennyire szeretett volna mindenki, vagy ne lettek volna ellenségei - fejtette ki Lázár János, aki egy zenei példát hozott arra, hogyan jöhetett ki Almási István ennyire jól mindenkivel, mondván: egy jó zenész mindenkinek játszik. - Rangtól, származástól és világnézettől függetlenül mindenki érti a zene nyelvét. Almási István a harmóniát kereste, sosem azt, ami elválaszt. Éppen ezért lehetett ő a leginkább Hódmezővásárhely leginkább köztiszteletnek örvendő polgármestere, és mert egész életében megmaradt őszinte vásárhelyinek, akkor is, amikor a muzsika messzi tájakra vitte innen. Almási István vásárhelyi intézménnyé vált az évek során.Lázár János hozzátette, Almási István negyedszázada szolgálta a vásárhelyieket, hiszen 2002 februárjától októberig megbízott polgármesterként dolgozott Almási István, aki ha akart volna, Rapcsák András utóda is lehetett volna, ám inkább azt mondta, jöjjenek a fiatalok. - Így lettem én polgármester, ő pedig mester. Ma egy mentort, egy segítőt, a mestereim egyikét is búcsúztatom.Ezt ma már csak a régi vágásúaktól lehet megtanulni, és csak az úriemberektől. Almási István ilyen ember volt. Egyike az utolsó mohikánoknak, akinek az adott szava és a kézfogása többet ér, mint egy százoldalas szerződés, amit ügyvédek készítenek. Ha Magyarországnak van leghűségesebb városa, akkor lenni kell leghűségesebb polgárnak is, Almási István az volt.A Miniszterelnökséget vezető miniszter meglátogatta a kórházban is, aki már beteg volt, de ugyanaz az ember: olyan, amilyennek mindannyian ismerték, és megőrzik emlékezetükben. Almási István ekkor csak a városról beszélt. - A kézfogásunkat megemlíteném: nem gondoltam, hogy ez lesz az utolsó. Kemény kézfogása volt, még a betegágyon is. Olyan kézfogása, mint Istvánnak, csak egy becsületes embernek van, akinek mindig helyén van az esze és a szíve is. Igyekszünk úgy tenni a dolgunkat, ahogy te tetted! - zárta beszédét Lázár János.A megyéspüspök beszédében elmondta, Isten és ember írásos vetülete azt állítja elénk, Isten az egész emberiséget úgy kezeli, hogy szolidaritás létezik a tagok között. - Szolidaritásból vagyunk most is itt, István testvérünk halálának alkalmából, szeretet és hála, amit érzünk. Almási István polgármester urat a hűség, a lojalitás és a kötelességteljesítés jellemezte. Ezek nem a levegőbe lógtak, konkrét értékekhez kötődtek, családhoz, feladathoz, nemzethez, hazához. Tanúi vagyunk annak, hogy polarizáció történik, nem a gazgadság vagy a szegénység, nem a bal vagy a jobb oldal iránt, hanem a gyökértelen, identitást vesztett, uniformizált, érték semlességet valló tömeg alakuljon ki, a másik pólus pedig identitásban gazdag, gyökereit ismerő, valódi értékeit ismerő közösségé nemesedjen a társadalom. Polgármester úr minden intézkedése, baráti körben és hivatalban egyaránt azt eredményezte, hogy az a város, amely fölött ő felelősséget és kötelességet gyakorolt, azt elsősorban ez a közösség jellemzi, ezért vagyunk hálásak mindannyian - fogalmazott Kiss-Rigó László.- A gyászolók felállnak, kezdetét veszi a gyászmise, amelyet Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye megyéspüspöke celebrál.- Megérkezett Orbán Viktor miniszterelnök, és Lázár János, Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára, akik egy-egy szál fehér rózsát helyeztek el Almási István koporsójónál, majd részvétüket fejezték ki a gyászoló családnak.Farkas Éva Erzsébet, Makó első embere is megérkezett a szertartásra, ahogy Kertész Péter, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark igazgatója isvalamint Harkai István, vásárhelyi rendőrkapitány, és Juhász Tünde, Csongrád megyei kormánymegbízott is.- Piros Attila, az új Csongrád megyei rendőr-főkapitány, valamint Árva László, a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium igazgatója is megérkezett a gyászmisére.- Az önkormányzat képviseletében megérkezett a polgármesteri jogköröket az időközi választásig gyakorló Hegedűs Zoltán, valamint Kószó Péter alpolgármester is, de Szirbik Imre, Szentes polgármestere is feltűnt a gyászolók között. Szenti Tibor, vásárhelyi néprajzkutató is lerója tiszteletét. Folyamatosan jönnek az emberek a Szent István király-templomba.- Közel egy óra múlva kezdődik a gyászszertartás, amelyre folyamatosan érkeznek az emberek, a gyászolók egy szál fehér rózsával emlékeznek meg Almási Istvánról. Egy idős házaspár vörös rózsát hozva búcsúzott el a polgármestertől. Megérkezett Lukács János, leköszönt megyei rendőrfőkapitány is, aki családjával teszi tiszteletét. A polgármester múlt hétfőn hunyt el. A gyászolók 9 órától a Szent István király- templomban róhatják le tiszteletüket, a gyászmise 12 órakor kezdődik, Almási Istvánt 13.30-kor a Kincses temetőben helyezik örök nyugalomra.