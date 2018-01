Emléktáblát avattak a Gyarmati Dezső nevét viselő vásárhelyi sportuszodánál

Hegedűs Zoltán (Fidesz-KDNP) alpolgármester elmondta, az úszásnak és a vízilabdának jelentős tradíciói vannak Hódmezővásárhelyen, művelésüknek méltó helyszínt biztosít a sportuszoda. Az intézményt az önkormányzat - a kormány támogatásával - folyamatosan fejleszti, 2016-ban ifjúsági úszó Európa-bajnokságot is rendeztek benne - tette hozzá.Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke avatóbeszédében úgy fogalmazott, hogy Gyarmati Dezső barátsága meghatározta életét. A politikus felidézte, hogy 1990-ben, az országgyűlési választásokat követő napon Gyarmati Dezső - aki az MDF képviselőjeként szintén mandátumot szerzett - meglátogatta irodájában, és egy dobozban ajándékot adott át neki, azzal hogy csak néhány perc múlva bontsa ki, nehogy visszakérje. Az 1956-os melbourne-i olimpia aranyérme volt az, amelyet Lezsák Sándor később az uszodában az emlékezők között körbe is adott.Hesz Máté, a Magyar Vízilabda Szövetség főtitkára, Gyarmati Dezső unokája elmondta, nagyapja gyakran járt Hódmezővásárhelyre, ahol mindig szeretettel fogadták, emlékét pedig törődéssel, odafigyeléssel őrzik.Az uszoda bejárata mellett elhelyezett domborművön kívül az épületben felavatták a sportoló emlékfalát is, ahol relikviákat - érmeket, kupákat, okleveleket, fotókat, kitüntetéseket - állítottak ki.Gyarmati Dezső játékosként - egyedüliként - öt olimpián szerepelt, Helsinkiben, Melbourne-ben és Tokióban arany-, Londonban ezüst-, Rómában pedig bronzérmet szerzett. Szakvezetőként szintén a csúcsra jutott, miután 1976-ban győzelemre vezette a nemzeti csapatot a montreali játékokon, emellett világbajnokságot és kétszer Európa-bajnokságot is nyert a válogatottal.Sportvezetőként 1992-től a Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ) alelnöke, 1996-tól társelnöke volt, míg politikusként 1990 és 1994 között az MDF országgyűlési képviselőjeként tevékenykedett, majd 2003-ban a Fidesz kulturális tagozatában a sportszekció elnöke lett.Gyarmati Dezső 85 esztendős korában, 2013-ban hunyt el.