Esténként elárasztja a bűz Vásárhelyt - háborognak a városban érezhető szag miatt

– Altató mellett is arra ébredek éjszakánként, mennyire büdös van – panaszkodott Rácz Andrásné Németh László utcai lakásában Vásárhelyen. – Muszáj ilyenkor becsuknom az ablakokat, pedig pont ebben a nyári időben ilyenkor tudna hűlni a lakás. Bánja a fene, hogy télen is ugyanezt csinálják, mert akkor az ablakok zárva vannak, de nyáron kellemetlen – magyarázta.



A vásárhelyiek úgy sejtik, a fehérjefeldolgozó szagát érzik, és sokan bosszankodnak emiatt a Facebookon. – A házban többen tapasztaltuk már ezt, de úgy gondolom, hogy ők nem mernek szólni emiatt – folytatta az asszony.



– A közös képviselőnket is értesítettem már, hogy valamit tenni kellene, de azt mondta, hogy őt ez a szag nem zavarja esténként. Vannak ismerőseim a Kertvárosban, akik ugyanazt a szagot érzik. Négy éve költöztünk ide, nagyon jó helyen van a lakás, mert mindent megtalálok a közelben bolttól kezdve a pályaudvarig, ha utaznom kell. De ha előre tudok erről a problémáról, akkor nem jövök ide.



Az én koromban már nem fogok innen elköltözni, úgyhogy kénytelen vagyok alkalmazkodni. A kisnyugdíjam java ezek után a villanyszámlára megy, mert légkondival tudom elviselhetővé tenni a kánikulát anélkül, hogy a bűzt szagolnám. A jövő hétre már megint hőséget mondanak – rázta a fejét.



Vásárhelyen folyamatosan visszatérő problémát jelent a dögszag. Tavaly ősszel írtunk a jelenségről legutóbb, akkor az Atevszolg Zrt. azt ígérte a városnak, hogy újítanak a technológián, és másik, a várostól távolabbi komposztálót alakítanak ki, pedig szerintük a bűzt nem ők okozzák.



A feldolgozó illetékeseit pénteken nem tudtuk elérni, de amennyiben reagálnak megkeresésünkre, válaszukat közöljük. Makón megoldódott Épp tegnap számoltunk be róla, hogy a makói bűz megszűnt. Olvasóink panaszolták, hogy egy ideje még szellőztetni sem tudtak. Kiderült: az Alföldvíz szennyvíztisztító telepén változtattak a technológián, emiatt az ürülék szaga elárasztotta a város egy részét. Mostanra ezt a helyzetet megoldották.