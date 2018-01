Fejlesztik, új teremmel bővül még idén: szegedi tulajdonba került a vásárhelyi Mozaik Mozi

A fejlesztésekről Hegedűs Zoltán megbízott polgármester és Szabó Krisztián ügyvezető igazgató beszélt.

Fotó: Imre Péter

– A 2000-es évek elején világszerte temették a mozit mint műfajt. Városunkban is tarthattunk attól, hogy eltűnik a palettáról ez a szórakoztatási forma, mert a Korzó Mozi már régen bezárt, és a Mozaik sem vonzotta a közönséget – számolt be a közelmúlt történéseiről a csütörtöki, a helyszínen tartott sajtótájékoztatón Hegedűs Zoltán polgármesteri jogkörrel rendelkező alpolgármester.

A vásárhelyi Mozaik Mozi a Cinema Szeged Kft. tulajdonába került. Fotó: Imre Péter

A fordulatot 2013 hozta, mikor a Cinema Szeged Kft. üzemeltetésre bérbe vette a Lánc utcai filmszínházat. Azóta nem kell a megyeszékhelyre utazni a vásárhelyieknek, hogy premierfilmeket láthassanak, és ehhez megvan a fizetőképes kereslet is. Tavaly decemberben újabb fejezet írása kezdődött: a helyi közgyűlés zárt ülésen döntött arról, eladja a Mozaik Mozit – mintegy 30 millió forintért – a Cinema Szeged Kft.-nek. Az apropót az adta, hogy a rendelkezésre álló egyetlen terem idővel szűknek bizonyult – több alkotás így nem kerülhetett a vásárhelyi közönség elé, vagy csak jelentős késéssel –, ezért a kft. fejlesztést, bővítést tervezett.

– Elhatároztuk, hogy hagyományos 2D-s, 40-50 férőhelyes vetítőteremmel bővítjük a filmszínházat, amihez adott a telek, az udvar mérete és a mozi adottságai. Október 13-án szeretnénk megnyitni a nagyközönség előtt – közölte Szabó Krisztián , a létesítmény ügyvezető igazgatója. Elmondta még: az új termen kívül a régi épület, a vetítőtér fejlesztését is tervezik, kicserélik a székeket újra, kényelmesebbre, nagyobb lesz a vetítővászon, és az energetikai korszerűsítésre is gondoltak.A teljes beruházás, mellyel munkahelyeket is teremt a Cinema Szeged Kft., mintegy 50 millió forintba kerül majd. Az összeget saját forrásból és hitelből fedezik – mondta Szabó. Az adásvételről a szerződést a közeljövőben írják alá.