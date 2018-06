Fekete Ferenc nem gondolja meg magát

– Nem gondolom meg magam! Fenntartom elhatározásomat, hogy lemondok sporttanácsnoki és alapítványi elnöki tisztemről. Hiányzik a bizalom – közölte tegnap megkeresésünkre Fekete Ferenc (Fidesz–KDNP). A vásárhelyi települési képviselő arra reagált, hogy a múlt heti közgyűlés végén Márki-Zay Péter polgármester kezdeményezte: beszéljenek újra a sporttanácsnoki teendőkről. Azt viszont Lázár János országgyűlési képviselővel megfontolják, hogy a vásárhelyi sportról és a tao-pénzekről ismét egyeztessenek.A közgyűlésen Mucsi László , az önkormányzat városfejlesztési irodájának vezetője a zajló beruházásokról számolt be. Sorolta: a városháza felújítása folyamatban van, jelenleg a tetőszerkezeten dolgoznak a szakemberek. Felújítják a Szent István Általános Iskolát, a Klauzál Gábor Általános Iskola Nádor utcai tagintézményét, és az Eötvös-iskola rekonstrukciójára is sor kerül. A Modern Városok Programban bővül a Németh László Gimnázium, mintegy 2000 négyzetméterrel. A beruházás közbeszerzési szakaszban van, a kivitelezés jövő őszre, a 2019/2020-as tanévre valósulhat meg.Vásárhely pályázati forrást nyert a Garai, a Fáncsy és az Arany János utca felújítására, amelyek októberig készülhetnek el, de ha az időjárás úgy „dönt", már nyáron végezhetnek az aszfaltozással. Arról is határoztak a képviselők, hogy Gömöri Csillának – akivel tavaly október 1-jétől június 30-áig szerződött a város a strand vezetésére – egy évvel meghosszabbítják a kinevezését.