Fekete pont! Vastagon borítja a sár a mártélyi út egyik felét

Fotók: Kovács Erika

A beruházás kezdetétől egy tábla figyelmezteti a közlekedőket: „Lassíts! Az én apukám is itt dolgozik." Az arra járók nem csak ezért lassítanak – ők is apukái vagy anyukái egy vagy több gyereknek, és nem szeretnének a sár miatt meghalni. Székkutas felé, a fehérjefeldolgozó üzemmel szemben is van egy depó. Ott is saras az út. Tegnap, ahogy a forgalom engedte, ketten lapáttal takarították. Nem hisszük el, hogy a kivitelezők a közel 40 milliárdos beruházáshoz nem tudtak kigazdálkodni egy-egy úttisztító gépet a közlekedők és saját dolgozóik biztonsága érdekében.