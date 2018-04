Föld alatti könyvtárt is terveztek Vásárhelynek: az Alföldi Galériában látható a pályázat eredménye

Egyetlen kivétel akadt: Máté Tamás és Vass-Eysen Áron elképzelése a föld alá helyezné az új vásárhelyi könyvtárt és tudásközpontot, három szinten, a legalsó valószínűleg parkolóház lenne. A felszínen levegős tér maradna, kisebb zöldfelületekkel, foltokkal, pihenőkkel.

A tervpályázat közelmúltban tartott eredményhirdetésén Márki-Zay Péter polgármester kijelentette: továbbra sem támogatja a könyvtár megépítését, de fontosnak tartja a vásárhelyiek véleményét, amit – mint már írtuk – a helyszínen fejthetnek ki, írásban.

A vásárhelyi Alföldi Galéria két földszinti termében tekinthetők meg. A kiállítás május 6-áig díjmentesen látogatható, és a múzeumban szavazni lehet arról, melyik tetszik a legjobban – rövid értékelés is írható az űrlapra –, illetve arról is véleményt mondhatunk, a helyszínnel egyetértünk-e.Ez a Kossuth tér sarkán, vagyis a református ótemplom és az OTP között, a kis zöldfelület és a Sarokház-épület helyén lenne. Utóbbi lebontásával eltűnne onnan az 1957-ben alapított Sarokház cukrászda, és erre a sorsra jutna az emblematikus Szántó Kovács János-szobor is. Megtudtuk: már eddig is sokan voltak kíváncsiak a tervekre, az „építészeti megfogalmazásokra". Többen felháborodva távoztak, nekik sem a látott elképzelések, sem a helyszín nem nyerte el a tetszésüket. Akadt ránézésre panelszerű, könyvespolcra emlékeztető megoldás, archaizáló, boltíves, a kiállított kép alapján csupaüveg-konstrukció, de abban szinte kivétel nélkül megegyeztek, hogy a most még meglévő, a cuki teraszáról kellemes kilátást nyújtó zöldfelületet elfoglalnák.– Ez nekem is tetszik! – jelentette ki a vásárhelyi kórházban ápolóként dolgozó Pető Csaba, és rögtön hozzátette: fontosnak tartja egy új, korszerű könyvtár és tudásközpont megépítését. Bár a helyszínnel a fenti terv ellenére vitatkozik, szerinte az egykori Bankpalota is alkalmas lenne a célra, a Zrínyi utca 12–14. szám alatt, az egykori Fészek helyére pedig a kórház számára kellene parkolót létesíteni – közölte véleményét. Másokkal is beszélgetve a tervről arra hívták fel a figyelmet, akad egy gyenge pontja: a Vásárhelyen állandóan magas belvíz, amely ellen – még ha a kivitelezéskor kalkulálnak is vele – szinte lehetetlen védekezni.A részletes tervek közül többet megvásároltak, míg néhány díjazásban is részesült, de vannak olyanok, amelyek az előző kategóriákból kimaradtak.Korábban Márki-Zay úgy fogalmazott: a könyvtár Kossuth térre építését nem támogatja, de a 4 milliárdos, a Modern Városok Programban is szereplő beruházást nem kéne „elengedni".