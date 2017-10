Ica takarított a kukások után az Oldalkosár utcában

Más ügyben jártunk a tömbházaknál, amikor jött a kukásautó. Az Oldalkosár utca 5. szám előtti konténer csordultig volt szeméttel, a fedelét nem lehetett becsukni. Ami túlcsordult, azt a kukásautón dolgozó férfiak a földre dobálták. A konténert kiürítették, a pluszszemét meg ott maradt. Nem hagyhattuk szó nélkül, megkérdeztük, miért.

Ica a fájós derekával dobálta vissza a konténerbe a szemetet, amit a kukások ott hagytak. Fotó: Kovács Erika

– A kukások ledobálták a kuka mellé a szemetet, és ott hagyták. Látta maga is? – háborogtak pénteken Hódmezővásárhelyen, az Oldalkosár utca 5. szám előtt a lakók. Véletlenül mi is szemtanúi voltunk a történteknek.– Csukott fedéllel kell a konténert az emelőre tenni. Majd jönnek a közmunkások, és beledobálják a kukába, ami itt maradt! – mondták. Az utca több lakója is szemtanúja volt a jelenetnek. Egy férfi a mobiljával felvételt is készített. Kiderül, ő Csák Péter közös képviselő.– A környékben patkánylyukak is vannak. Ha a szemét a földön marad, elszaporodnak a rágcsálók – háborgott a férfi, aki azt mondta, beviszi a felvételeket az önkormányzathoz.

– Elegem van a kukásokból! Meg azokból is, akik máshol laknak, és idehordják autóval a szemetüket! – dühöngött az asszony, akivel megnéztük, mi maradt a betonplaccon a kukaürítés után. Volt ott minden a banánhéjtól az intimbetéten át a pelenkáig. Ica hangjától zengett az utca, de pillanatok alatt rendet tett.

– Az elmúlt 1-2 évben azzal szembesültünk, hogy Vásárhelyen a társasházak egy része, minden bizonnyal spórolásból, lemondta a konténere egy részét. Körülbelül 30 százalékkal csökkent az edényzetek száma. Azzal indokolták, hogy a szelektív gyűjtéssel kevesebb a szemét. Amikor azonban a konténerek megteltek, egyesek, ez természetesen nem mindenkire vonatkozik, úgy voltak vele, hogy akkor a szelektív gyűjtőbe teszik a szemetet, mert oda még fér. Ez borzasztó állapotokhoz vezetett, ami miatt a közelmúltban megszüntettük a szigeteket.

Közben egy nagyon mérges asszony szaladt ki a lépcsőházból. – Az ablakból láttam, hogy mit csináltak a kukások. Az én szemetem fölül volt, azt is ledobálták. Most rakhatom újra a kukába – mondta. Morvay Tamásné és Szabó Erzsébet is felháborodva kommentálta a történteket. – Ez azóta van így, amióta a gyűjtőszigeteket felszámolták. A szelektív hulladék is ebbe a konténerbe kerül. Csurig megtelik. De amit a kukások csináltak, az felháborító! – sorolta Morvayné. Közben valaki szólt, hogy mindjárt itt lesz Ica. Ő takarít mostanában a kukások után. Úgy is lett. Ica, vagyis Krucsai Józsefné a Csengettyű közben lakik. Fáj a dereka, de a földre dobált szemetet akkor sem tűri.– Munkatársaink hibáztak – ismerte el Kovács Pál, a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató (HMSZ) Nonprofit Zrt. pénzügyi és szolgáltatási igazgatója. – Az ugyan igaz, hogy a pluszszemetet, ami miatt nem lehet becsukni az edény fedelét, nem kell elszállítani. Ürítés után vissza kell tenni a kukába. Akkor is, ha utána az a vád ér bennünket, hogy dolgozóink nem jól borították ki a konténert. Annyi szemetet viszünk el, amennyi a konténerbe csukott fedéllel elfér. Ezt fizette ki a közösség. Abban hibáztak a kukásautón dolgozók, hogy ez nem a közmunkások feladata, hanem az övék. Ezt velük is megbeszélem – mondta.Az is igaz, hogy nemcsak a lakótömbökben élők viszik a szemetet a konténerekbe, hanem idegenek és néhány vállalkozó is. Ez ellen van megoldás. Közegészségügyi szempontból egyébként is csukva kell tartani a fedelet. A társasházak felében kulccsal is zárják a konténereket. Így csak a jogosultak tehetik oda a szemetet. Ha ezt leszámítva is kicsinek bizonyul a konténer, akkor nagyobbat kell rendelni. Ez már a közösségek felelőssége – tette hozzá Kovács Pál.Ennyi szemét maradt az Oldalkosár utcában a konténerürítés után. Volt benne minden, még használt pelenka is. Fotó: Kovács Erika