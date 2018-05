Játszótereket is takarítottak a vásárhelyi önkéntesek

A polgármesteri hivatal bejárata előtti fedett részen várták az önkéntesek, hogy elálljon az eső, és elindulhassanak a közterületek szépítésére. A Polgármesteri Hivatal gyorshírszolgálata nevű Facebook-oldal szerint 150-en vettek részt a szombati II. Városszépítő Napon.



– Mindig büszke voltam, hogy vásárhelyi vagyok. Két évig Baján éltem. Ott azt láttam, hogy nálunk sokkal jobban lokálpatrióták. Amire büszke vagyok, február 25-e óta itt is látom a tenni akarást – mondta a városszépítő nap megnyitóján Márki-Zay Péter polgármester. Arról is beszélt, ebben a rendezvényben nincs politika.



– Nem nézzük, ki a baloldali, ki a jobboldali. Azt szoktam mondani amúgy is, ma Magyarországon két párt van, a tisztességes embereké és a tisztességteleneké. Hogy mi a különbség a két társaság között? Vannak, akik a türelmi idő, illetve felszólítások után sem szedték le a választási plakátjaikat, mert nincsenek aktivistáik.



Mi most leszedjük helyettük. Úgy gondolom, hogy a tisztességes emberek segítenek azoknak, akiknek nincsenek aktivistáik. A tisztességtelen emberek viszont a kampány alatt letépték és ellopták a plakátokat – mondta a polgármester munkaindító beszédében, majd maga is kivette részét a városszépítésből. Többek között sövényt nyírt.



Bár Márki-Zay Péter hangsúlyozta, hogy nem politikai indíttatású a városszépítő akció, voltak, akik nyíltan felvállalták, hogy politikai szimpátia miatt vesznek részt a rendezvényen. Például a Miskolci Padtársak nevű csoport, akik Heves megyéből érkeztek Vásárhelyre szemetet szedni, füvet nyírni.



– Szeretnénk kifejezni a szolidaritásunkat a vásárhelyiekkel, ezért jöttünk – mondta egyikük, Varga Andrea. Azt is elmondta, otthon nem szoktak ilyen jellegű közterületi munkát végezni, mert a város megoldja a fűnyírást. Más közösségi munkákban viszont aktívak.



– Leginkább azt szeretnénk a jelenlétünkkel üzenni, hogy nem hagyjuk magára Vásárhelyt! Tábori Józsefné a vásárhelyi Nyugdíjas Lakóparkban él.



– Szeretem a tisztaságot is, meg a polgármesterünket is, azért jöttem szemetet szedni – mondta a 77 éves asszony, aki az eldobált csikkeket szedegette zsákba. Elmondta, korábban nem vett részt ilyen akciókon, nem is tud arról, hogy lettek volna ilyenek. Kérdésünkre azt válaszolta, ha nem Márki-Zay Pétert, hanem Hegedűs Zoltánt választják meg februárban polgármesternek, nem biztos, hogy társadalmi munkázna.



A 73 éves Mónus Sándor a Szegfű utcai játszótéren gereblyézett.



– Véletlenül tudtam meg, hogy lesz ez a rendezvény. Régen, még a rendszerváltozás előtt, Batidán éltem. Ott sok társadalmi munkát végeztünk. Vissza kellene hozni ezeket a közösségi alkalmakat. Sajnos azt hiszem, a mai fiatalságot már nehezebb rábírni ilyesmire. Sajnos a saját portáját sem tartja mindenki rendbe. Azért vannak jó példák is. A mi utcánkban a szomszédaim is fiatalok, és követik a példám. Ha levágom a füvem, másnap már az övék is kicsi. Dicsérem is őket!



– A saját portám mellett évek óta rendben tartom a töltés egy részét is, ami az otthonomhoz közel esik. Nem kért rá senki, ez nem szervezett akció. Csupán szeretem, ha szép – mondta Oláhné Tóth Etelka.



– Okos dolgok ezek az akciók, de az lenne jó, ha nem kellene ilyeneket szervezni. Minden embernek rendben kellene tartania a saját környezetét. A bérházakban élők is dolgozhatnának a lépcsőházuk körül, vagy a játszótéren, amit a gyermekeik használnak. Én kötelezővé tenném nekik is, nemcsak a magánházban élőknek.

A városszépítő akció Vásárhely több pontján zajlott, és lesz folytatása is. A TeSzedd! is rendszeres Tavaly szeptemberben, a hetedik TeSzedd! programon 9 helyszínen mintegy másfélszázan csinosították Vásárhely utcáit.