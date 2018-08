Jogosan kéri a vásárhelyi kórház a 2012 óta ki nem utalt 264 millió forintot

– Nem én vagyok a polgármester, nem engem kell kérdezni arról, hogyan áll a vásárhelyi kórház felé fennálló tartozás törlesztése – mondta Hegedűs Zoltán, a Fidesz–KDNP közgyűlési frakcióvezetője, amikor megkerestük az üggyel. Az önkormányzatnál azt közölték: a két fél – a város és a kórház – írásban egyeztet és próbál megállapodni.A július 6-ai rendkívüli közgyűlésen tárgyaltak a képviselők a 264 millió forintos tartozásról. Erre azért volt szükség, mert az önkormányzat ügyvédi felszólítást kapott a haladéktalan törlesztésre. Az adósság 6 éve, még 2012-ben keletkezett, ekkor a város az államtól a kórháznak ítélt finanszírozási összeget nem továbbította, megtartotta – mondta el az ülésen Varga Ildikó jegyző.Az idei büdzsébe törlesztésre 30 millió forintot terveztek be. Ez nem lesz elég, mert az Erzsébet kórház azonnal kéri a tavaly december 31-én lejárt 132 millió forintot, illetve idén december 31-ig az újabb 132 milliót. Ez nagyon megterhelné a büdzsét. Ezért július elején a Fidesz-frakció is azt a megoldást szorgalmazta, hogy Márki-Zay Péter polgármester tárgyaljon Kallai Árpád főigazgatóval a peren kívüli megegyezésről. A rendkívüli közgyűlésen az is elhangzott, a kórház azért lépett akkor és olyan drasztikusan, mert rájuk is nagy nyomás nehezedik költségvetésük tisztázására.– Hat évvel ezelőtt még a városhoz, annak költségvetésébe tartozott az Erzsébet kórház, vagyis az önkormányzat volt az intézmény fenntartója – emlékezett Hegedűs Zoltán. – A 264 millió forintra akkor egy finanszírozási megoldáshoz volt szükség, arra költötte a város az összeget. Vagyis a kórház jogosan kéri vissza a költségvetéséből már évek óta hiányzó 264 milliót. A polgármesternek kell megegyeznie az adósság ütemezéséről, erre adott neki felhatalmazást, megbízást a közgyűlés – zárta mondandóját a frakcióvezető.Az ügyben megkerestük Kallai Árpádot, a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely–Makó főigazgatóját, aki megígérte: később közli álláspontját lapunkkal.