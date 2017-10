Jövő héten felébreszthetik Fábián Imrét a mélyaltatásból

- Végrehajtották Imrén a CT- vizsgálatot, az életfunkciós jelei stabilak, a koponyasérülés miatt azonban az agyában ingadozik a nyomás, ez veszélyes is lehet - mondta az egy hete súlyos balesetet szenvedett mórahalmi focista, a 32 éves Fábián Imre párja, Dudás Zita Európa-bajnok szegedi búvárúszó.



Közölte: az agyi nyomás stabilitásán múlik, mikor ébreszthetik fel a mélyaltatásból, szerinte erre reálisan a jövő héten kerülhet sor. – Azért járunk be hozzá, hogy erőt adjunk neki a küzdelemhez. Eddig nagyon ügyes – mondta elérzékenyülve Zita.



Nem túlzás, Imréért az egész országban szorítanak. Így vannak ezzel a Mórahalom VSE NB III-as labdarúgócsapatának tagjai is. – Nem lehet ki-be járkálni a klinikán, az egyesülettől egyedül a játékos-edző Magyar György járt Imrénél. Ő tartja a kapcsolatot a családdal és lát el bennünket a legfrissebb hírekkel – mondta Révész Gábor klubelnök. – A srácok közül is többen adtak vért Imrének. Nagyon szorítunk érte, a felépüléséért. Igyekszünk minél több erőt, energiát küldeni neki – zárta gondolatait Révész Gábor.



Eddig 140-en adtak vért Imrének, de ma 7.30-tól 10 óráig a vásárhelyi kórházban lévő véradó állomáson, valamint szombaton 8-tól 10 óráig a Csúcsi Olvasókörben még várják a jelentkezőket.