Ki motorosbakancsot, ki futócipőt húzott - galéria

– Nem tudom, hogy hányadik lettem, vagy hány perc alatt teljesítettem a távot, de elégedett vagyok, amihez nekem nem kell a teljesítményt figyelnem, mert szeretek futni. Jól érzem magam – fogalmazott Pataki Csilla a Kossuth téren, miközben a Hód-Futófesztivál 3,5 kilométeres futását pihente ki.Az egész délelőttös program során minden korcsoport találhatott magának tetsző távot az 500 méterestől a félmaratonig. Ezenkívül különféle sportágakkal is meg lehetett ismerkedni az airsofttól kezdve a rúdtáncon át a kettlebellig és a vívásig a Közlekedésbiztonsági és családi napon, amelyet szintén a belvárosban rendeztek.– Régen azt hittem, hogy ez csak a püfölésről szól, de kezdem érezni, hogy ügyesség és taktika is kell hozzá – számolt be első találkozásáról az ökölvívással Szilágyi István.A Kossuth tér mellett, az Andrássy és a Rapcsák András út kereszteződésében biciklis és triciklis akadálypályán mérhették össze ügyességüket a gyerekek. Itt kiállítottak motorokat is, valamint veterán járműveket. Az Ady Endre utcán motoros gyorsulási és ügyességi versennyel, valamint streetfighter-bemutatóval szórakoztatták a nézőket.– Nem először járunk már itt, ismét jól érezzük magunkat. A színvonalas programok miatt maximálisan elégedett vagyok – mondta Kirsner Attila a strand parkolójában tartott motorostalálkozón.– Engem és a kisfiam legfőképp a streetfighter-bemutató érdekel. Nem vagyok nagy motorrajongó, de a versenyek is tetszettek – mondta Kapus Anikó.