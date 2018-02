Lázár János eltörölné a sírhelyek újramegváltását, hogy ne legyen 25 évben limitálva a feltámadás

– Néhány éve járt le a szülőm sírhelye. Gondolkodás nélkül újraváltottuk. Nem volt olcsó, de ennyivel tartozik az ember a felmenőjének – mondta a hódmezővásárhelyi Tóth Árpád, akivel a vásárhelyi katolikus temetőben találkoztunk.– Itt, a hódmezővásárhelyi katolikus temetőben nyugszanak a szüleim és az apai nagyszüleim. Ez két páros sír – mondta a Szolnokon élő Fejesné Bock Anna. – A nagyszüleim halála után nem sokkal apukámat is elvesztettem, így neki külön sírhelyet váltottunk. Később mellé került anyukám is. A gyermekeim sem a dédszüleiket, sem apukámat nem ismerhették. Ha mi már nem leszünk a férjemmel, kérdés, hogy a gyerekeim ápolják-e majd Szolnokról, ahol élünk, az emléküket? Újraváltják-e ezeket a sírokat? Jó lenne, ha eltörölnék az újraváltás díját – mondta.Lázár János miniszter, országgyűlési képviselő jelentette be, hogy a következő parlamenti ciklusban, ha újraválasztják, kezdeményezi, hogy töröljék el a 25 évenkénti sírhelyváltást.– Akinek egyszer megváltották a sírhelyét, megérdemli, hogy az örökkévalóságig az övé legyen, ha csak a család 50-100 év múlva másképpen nem rendelkezik. De az méltatlan, hogy az unokák, dédunokák a konyhaasztal körül számolgassanak, hogy ki tudják-e fizetni az újraváltást vagy nem – fogalmazott a miniszter.

Ha később valaki más megveszi a sírhelyet, akkor az új temetés előtt a földben lévő maradványokat egy gyermekkoporsóban temetik újra ugyanazon a helyen. A halott nevét, születési és halálozási évének dátumát, temetési helyét viszont már csak a nyilvántartás őrzi.

Az állam az egyházak bevételkiesését kompenzálná. Lázár János arról is beszélt, hogy Hódmezővásárhelyen még a törvény elfogadása előtt az önkormányzat átvállalhatná ezt a költséget a hozzátartozóktól.– Hódmezővásárhelyen, a katolikus temetőben, ha egy család lemond a sírról, akkor a fejfa megszűnik, de az elhunyt ott marad, ahová temették – mondta Németh László katolikus esperes-plébános.A katolikus temetőben sok régi sír található. Van olyan is, ahol 1903-ban temettek utoljára. A sír fennmaradt, mert a leszármazottak 25 évenként megváltották. Nem mindenki ilyen szerencsés holtában.– Támogatom a sírhelyújraváltás eltörlését. Azt nem hiszem, hogy ettől hatalmasra nőnének a temetők, hiszen a rátemetések révén több generáció nyugszik egy-egy családi sírban. Míg régen 10 temetésből 1-2 volt urnás, addig ma fordítva van. Így egy 2 személyes sírban akár 15 urnát is el lehet helyezni – mondta Németh László, hozzátéve: a sírhelyújraváltás eltörlése az állami kompenzáció mellett nem veszélyezteti a temetők fenntartását.Emlékeztetett: az egyházat ebben a munkában az önkormányzat jelenleg is segíti. A régi, már nem látogatott sírok gondozására Lengyelországban látott jó példát. Ott középiskolásokat vontak be a feladatba. Hasonló helytállást Vásárhelyen is látni: a Vitézi Rend például a régi katonasírok ápolásában segít.Németh László szerint a sírhelyújraválás eltörlése több jogi és más jellegű kérdést is felvet, aminek részleteit a törvény elfogadása után, a temetkezési szakma bevonásával kell tisztázni.

Az ár az osztálytól is függ

Megkérdeztük szegedi olvasóinkat: Ingyenessé tenné a sírmegváltást?



Boncz István (nyugdíjas pszichiáter):

– Nem tudom, hogy kinek van haszna a sír bérleti díjából, ezért nehéz megmondani, hogy jót tenne-e. Mindenki fizet bérleti díjat az elhunyt rokonok után, de ez általában a nagyszülőkig terjed, nem lehet minden elhunyt felmenő után fizetni a sírhelyért.



Cselei Alpárné (nyugdíjas informatikus):

– Igen, ingyenesé tenném. Úgy gondolom, sokakat tehermentesítene ha egy ilyen politikai döntés megszülethetne. Nemrég hosszabbíttattam meg a szüleim sírjának a bérleti díját, bizony, egy picit magasnak tartom az árát.



Törteli Ervin (tanár):

– Szerintem jó lenne, ha elég lenne egyszer kifizetni a sírhelyet, viszont akkor gondozatlanul maradnának a sírok. Inkább csökkenteni kellene a bérlés árát, de ingyenessé semmiképpen nem tenném, túl sok elhanyagolt sír lenne.



Váradi Istvánné (nyugdíjas):

– Nem lehet tudni, hogy ennek milyen következményei lennének, ezért nem tudom, hogy jót tenne-e egy ilyen intézkedés. Drágának tartom a sírbérlés árát, én is fizetek a szüleim után. Bizonyára jól jönne mindenkinek, ha nem kéne fizetni a sírok után.

Vásárhelyen két nagy temető, a Kincses és a Dilinka a Susáni Református Gyülekezethez tartozik. Ezért a javaslattal kapcsolatban megkérdeztük Nagy Zoltán Imre lelkész véleményét is, amit írásban küldött el. A közléséhez csak úgy járult hozzá, ha szó szerint idézzük:„A törvény az egyházi temetőket ugyanolyan kultuszhelynek ismeri el, mint a templomokat, hiszen az egyházi temetők kizárólag az adott egyház tulajdonát képezik, ahol a hívek saját hitelveik szerint temethetik el szeretteiket. Olcsó politikai kampányfogás a más tulajdonával berzenkedni. Sajnos az ígérgetőknek nagy tapasztalatuk van abban, hogyan kell a temetőket kampányfogásokra felhasználni.Ugyanakkor nem veszélytelen opportunista barátaink ígérgetése, mert hangulatot keltenek az egyházzal szemben. Nem egyéb, mint báránybőrbe bújtatott gyűlöletbeszéd, azokkal szemben, akik nem úgy táncolnak, ahogy ők fütyörésznek. Jobb volna a politikumnak is, ha sötétség helyett Isten világosságába lépnének. Most még érvényes rájuk Jézus megállapítása: »Hagyjátok őket, vak létükre világtalanokat vezetnek. Ha pedig vak vezeti a világtalant, mind a ketten a verembe esnek.« (Mt ev.: 15: 14.) Mi viszont a Susáni Református Egyházközségben imádkozunk azért, hogy megtérve a világosságra jussanak, és életet nyerjenek!"A vásárhelyi katolikus temetőben attól függ a sírhely ára, hogy az első-, másod- vagy harmadosztályba tartozik. Az első osztályú sírhelyek például az út mellett vagy más frekventált helyeken találhatók. Az egyszemélyes sír 25 évre 50 ezer forint körüli összegbe kerül, míg a 2 személyes körülbelül 90 ezer forint.