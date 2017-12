Lázár János nyitja meg Sánta Sándor tárlatát - betegeitől kapta az első festőkészletet Makó rendszerváltó polgármestere

A festés az egykori makói polgármester számára szembenézés is volt önmagával. Fotó: Szabó Imre

December 18-án, 12 órakor a makói Sánta Sándor képeiből nyílik kiállítás a vásárhelyi Alföldi Galériában. A tárlatot Farkas Éva Erzsébet makói polgármester ajánlja az érdeklődők figyelmébe, és Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter nyitja meg. Erre az alkalomra elkérték a tulajdonosoktól az évek során eladott, elajándékozott Sánta-festmények legtöbbjét. Mindet nem sikerült, van jó néhány kép Németországban is.A most 76 esztendős Sánta Sándor 1975-ben kezdett festeni.– Juhász István és felesége a betegem volt, tőlük kaptam ajándékba egy festőkészletet. Azért adták, mert ők már akkor régóta jártak szakköri foglalkozásokra. Első munkám egy önarckép volt – mondja a kezdetekről Sánta Sándor.

Ő is elment a makói képzőművészeti szakkörbe, amelyet Hézső Ferenc festőművész vezetett. A szegedi vasutas képzőművészeti körbe egy kiállítás után Cs. Pataj Mihály invitálta. Járt a nyári táborokba, amelyek azért voltak különleges alkalmak a napi munkából néhány napra kiszakadó körzetorvos számára, mert a festésből élő művészek és az amatőrök együtt dolgoztak, beszélgettek, a mesterség mellett óhatatlanul a közéletről is.Sántát a legjobb amatőrök között tartotta számon a nemrég elhunyt Tóth Attila művészeti író. Egy kiállításán reneszánsz emberként jellemezték, stílusát emelkedett realizmusként. Bár nem ebből élt soha, egy időben rendszeresen adott el képeket. Volt olyan, amelyet nászajándékba vettek meg tőle, és előfordult, hogy 90 ezer forintot adtak egy munkájáért, harminc éve. Azt vallja, a jó kép a valóság égi mása, de számára a festés mindig szembenézés is volt önmagával: készített önarcképet polgármesterré választása előtt, és 1994 után, ahogy a politikai csatározások megviselték. Előfordult, hogy hosszú időre letette az ecsetet.– Amikor a Tulipán utcai rendelőt megkaptam, ahol felújításra, átépítésre volt szükség, elrendeztem magamban, hogy ez most fontosabb. Két évig nem festettem – mondja. Azért egyformán fontos szerepet töltött be eddigi életében a közélet, a festés és a gyógyítás. Legutóbb Baján, az orvos-egészségügyi dolgozók országos kiállításán megosztott első díjat ítéltek egy képének. A minap pedig a Szegedi Tudományegyetemtől háziorvosi szolgálatáért címzetes főorvosi címet kapott.