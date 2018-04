Magasabb bérért sztrájkolnak a porcelángyáriak: MCDSZ 11+1 százalékot szeretne elérni

A sztrájkolók 11+ 1 százalékos béremelést szeretnének kiharcolni. Fotó: Kovács Erika

- A cég gazdasági helyzete lehetővé tenné a 11+1 százalékos béremelést, ez nem veszélyeztetné a porcelángyár működését. Bár a pontos számokat még nem ismerjük, annyi bizonyos, hogy a Villeroy & Boch Magyarország Kft. tavaly is nyereséges volt - mondta Járási Tamás, a Multinacionális Cégek Dolgozóinak Szakszervezete (MCDSZ) országos elnöke.A Villeroy & Boch Magyarország Kft. tavaly hónapokkal ezelőtt kezdte a gyárban működő két szakszervezettel a tárgyalásokat. A cégvezetés ajánlatát, számos más elem mellett átlagosan 8 százalékos alapbéremelést, a régebb óta és nagyobb taglétszámmal működő szakszervezet március végén elfogadta. Az év végén alakult MCDSZ alapszervezet ellenben magasabb, 11+1 százalékos béremelést kért. Sztrájkbizottságot is alakítottak, majd bejelentették az 54 órás munkabeszüntetést, ami kedden 0 órakor kezdődött.- Az állam 2,5 százalékponttal csökkentette idén a munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adót. Véleményünk szerint ezt is a béremelésre lehetne fordítani. A mi követésünk termelési oldalról is abszolút kigazdálkodható. A dolgozók úgy érzik, munkájukkal olyan eredményt termelnek, hogy az ilyen mértékű béremelés jár nekik, megérdemlik.Járási Tamás elmondta, a dolgozók széles körben támogatják az MCDSZ béremelési javaslatát. Aláírást gyűjtöttek, hogy a másik szakszervezet se írja alá a vállalatvezetéssel a béremelésről szóló megállapodást. 360 dolgozó támogatta az elképzelésüket.Megtudtuk, az MCDSZ követelésében, a 11+1 százalékban a 11 százalék alapbér-emelést jelent, a + 1 százalék pedig bérkompenzációt jelöl, ami meghatározott teljesítményhez lenne kötött.A sztrájkoló dolgozóknak a porcelángyár sportcsarnokában kell a munkaidejüket tölteni. Szabadidős tevékenységekkel, beszélgetéssel múlatják az időt.- A sztrájk egyébként kulturáltan zajlik és törvényes keretek között. Inzultus, hátrányos megkülönböztetés egyetlen sztrájkoló dolgozót sem ért. Ha csütörtökön reggel 6-ig nem történik változás, akkor folytatjuk a sztrájkot, akár határozatlan ideig is - folytatta Járási Tamás.Úgy tudjuk, a sztrájk miatt a Villeroy & Boch német tulajdonosai is Hódmezővásárhelyre utaztak. Pénteken délelőtt ülnek le a szakszervezettel tárgyalni.Az MCDSZ helyi, sztrájkoló tagjai arról is beszéltek, véleményük szerint a másik, régebbi szakszervezet "sárga" szakszervezet, vagyis olyan tevékenységet folytat, ami inkább a vállalatvezetésnek kedvez. Erről szerettük volna Tóth Józsefnét, a Villeroy & Boch Magyarország Kft. Szakszervezeti Alapszervezete vezetőjét megkérdezni, de nem értük utol.A sztrájkoló dolgozók arról is beszéltek lapunknak, hogy az elmúlt hónapokban megnőtt a gyárban a fluktuáció. Már a Villeroynál is érezhető, hogy Magyarországon kevés a munkaerő, holott a cég Csongrád megyei viszonylatban jó keresetet biztosít. A magasabb bérért még az idősebb dolgozók is elmennek külföldre. Azt mesélték, legutóbb két kollégájuk is úgy távozott, hogy még a felmondási időt sem töltötték le. Állítólag a vállalat munkaerő-közvetítő cégek közreműködésével szerb dolgozókat is hozott. Hogy ezek az információk pontosak-e, szerettük volna megkérdezni a cégvezetéstől, de a sztrájk végig nem nyilatkoznak. Eljuttattak viszont egy közleményt lapunkhoz. Ebben többek között az áll, hogy a vállalat vezetése és az MCDSZ Villeroy & Boch Alapszervezete megegyeztek az 54 órás sztrájk feltételeiben. Részben a Kollektív Szerződés, részben a felek közötti megállapodás értelmében egyes területek munkatársai nem sztrájkolhatnak, hogy a termelés folyamatos maradjon, a vállalat ne szenvedjen jelentős veszteségeket.Az április 3-án kezdődött sztrájkban, különböző területekről, a reggel 6-kor kezdődő műszak megkezdésekor a teljes munkavállalói kör 10 %-a, míg az aktuálisan műszakban lévők 16 %-a vett részt. Műszakváltás után a délelőtti és a délutáni műszakból a teljes munkavállalói kör 12,6 %-a, míg az aktuálisan műszakban dolgozók 17,7 %-a sztrájkolt. A vállalatnál a legtöbb területen a napi munka zavartalanul folyt.