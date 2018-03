Maradt a biciklikáosz: sok az üres kerékpártároló a vásárhelyi buszpályaudvaron - hiába építették?

Emlékeztető



Vásárhely 160, esővizet elvezető, szilárd burkolatú, rögzített kerékpártárolót alakított ki a templom mellett. A DAKK Zrt. pedig – a régiek kijavítása mellett – 70 újat telepített a Bocskai utcában. Február 14-én adták át. A beruházás mintegy 6 millió forintba került.

– Korábban a templom oldalához támasztottam a kerékpáromat, mióta a szomszédságában elkészült az új tároló, azt használom, odaláncolom – mondta Oláh Henriett, aki éppen lezárta bringáját a buszpályaudvaron a közelmúltban kialakított kerékpártárolóban. Hozzátette: a vásárhelyieknek már régen szükségük volt erre, és örül, hogy megvalósult, így kulturáltabb körülmények között tarthatják járműveiket.A problémára, hogy a két új, összesen 230 férőhelyes tároló elkészültével sem csökkent a káosz a pályaudvaron, több olvasónk is felhívta a figyelmünket. Köztük egy anonimitást kérő nyugdíjas nő, aki Csörög rovatunkba is betelefonált. Szerinte hiába építettek a buszpályaudvarhoz kerékpártárolót, mert továbbra is szanaszét, padhoz, korláthoz, fához, sövényhez kötik a bicikliket a környéken. Felvetette: túl sűrűn következnek a keréktartók, így a kormányok miatt nem férnek el megfelelő számban a kerékpárok, illetve a szélső sorban, a helyhiány miatt egymással szemben lezártaknak a hátsó kereke kilóg a tárolóból a földes, sáros területre.Ezt, a református újtemplom mellettit az önkormányzat alakította ki, és tulajdonképpen telt házas, egy-két hely árválkodik csak üresen. Vele szemben, a Bocskai utcánál a DAKK Zrt. által kiépített 70 férőhelyes részen több, legalább 30-40 üres helyet találtunk tegnap a délelőtti órákban. Vincze Zoltán kétkerekűje azonban ott várakozik gazdájára.– Korábban előfordult, hogy a korláthoz zártam a bringát, de mostanában, mióta van hely, mindig a Bocskai utcánál lévő tárolóban teszem le. Nem értem azokat, akik a padokhoz láncolják. Talán az motiválhatja őket, hogy minél közelebb legyen a megállóhoz, ahol leszállnak a buszról, úgy érzik, ott nagyobb biztonságban van – vélekedett Zoltán.– Vidékről járok dolgozni a vásárhelyi Hódtóba, és a buszról leszállva kerékpárral megyek tovább – mondta Tóth Lászlóné Irénke. Elárulta, a mai napig korláthoz zárja kétkerekűjét, mert nekitámaszthatja, az vastagabb, erősebb anyagú, és ezért nagyobb biztonságban tudja ott. Kifogásolta, hogy az új tároló nem fedett, így a kerékpárok ott is ki vannak téve az időjárás viszontagságainak. – Ha fedettet építenének, azt szívesen használnám: ott védve lenne a bicikli esőtől, hótól – közölte Irénke, miközben kétkerekűjét éppen a tárolónál lévő korláthoz láncolta.Kívánsága hamarosan megvalósulhat: a tramtrainberuházáshoz kapcsolódva újabb, már fedett tárolókat építenek a buszpályaudvarhoz közeli Kálvin téri megállónál.