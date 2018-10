Márki-Zay is kipróbálja az új vásárhelyi bicikliutat

– A projekt ötlete már Lázár János és a néhai Almási István idején felvetődött, és örülök, hogy az én polgármesterségem alatt elkészült. A kerékpárúton biztonságosabb lett a közlekedés, nem túlzás: életeket menthet

– Hamarosan, a családdal együtt, magam is kipróbálom majd a Vásárhely, Maroslele, Makó között megépült új bicikliutat – mondta Batidán, az ott létesített kerékpáros pihenőhelynél Márki-Zay Péter, Vásárhely polgármestere. Hozzátette: örömmel tapasztalta, az emberek már birtokba vették a biztonságot nyújtó aszfaltcsíkot.A Makó, Maroslele, Vásárhely közötti kerékpárút vásárhelyi, 14,2 kilométeres részének megépítése 876 millió forintba került, és erről egy nappal korábban már a Fidesz is tartott helyszíni sajtótájékoztatót . A műszaki átadás-átvétel megkezdődött, a jövő héten fejeződik be, és a hivatalos forgalomba helyezés – amely hosszú folyamat – decemberre várható – közölte Márki-Zay. Azzal toldotta meg: biztos benne, addig sem zavarja le senki a bicikliseket az útról.– jelentette ki a városvezető.Már megírtuk: a kerékpárút a Síp utcától a város közigazgatási határáig épült, és a teljes fejlesztésben önálló vonalvezetésű, kerékpáros pihenőhelyekkel és biztonságtechnikai megoldásokkal ellátott bicikliút létesült Vásárhely és Makó között, Maroslele érintésével. A beruházás részeként Vásárhelyen a Hősök tere, a Városház utca és a Dr. Imre József utca között kiépítettek egy forgalomcsillapított autóutat kerékpársávval, és a környező területek rendezésével.Márki-Zay Péter kezdeményezte: a közeljövőben a makói és a vásárhelyi városvezetők Maroslelén találkozva adják majd át ünnepélyesen a kerékpárutat a 3 település lakosainak.