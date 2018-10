Márki-Zay: Nem a Fidesz ördögi terve a stadionbezárás - Maradjunk meg a békés mederben, kéri a polgármester

Márki-Zay Péter a Facebookot nem említette a felsorolásában, holott a közösségi oldalon több alkalommal is lehetett olyan kommenteket olvasni a támogatóitól, amelyek például az újságírókat késeléssel, baseballütővel, kínpaddal is fenyegették.

Múlt héten a vásárhelyi stadionnál tartottak szülői értekezletet. Fotó: Kovács Erika

– Én meg voltam győződve arról, hogy ez a Fidesz ördögi mesterterve. Kovács Pál szeretné rajtam keresztül azt az információt eljuttatni önökhöz, hogy ő nem a Fidesz utasítására szeretné bezárni a stadiont

– Utólag visszahallgatva én is jól hallottam az erőszakra buzdítást – ismerte el Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere a vasárnapi videóműsorában. Mint azt lapunk is megírta, múlt kedden a vásárhelyi stadionnál megtartott szülői értekezleten egy idős férfi azt kiabálta Vinnai István, a HFC társadalmi elnöke hozzászólása után, hogy „Kötélre! Felhúzni a fára!" – Remélem, hogy ez nem komolyan hangzott el, de mindenképpen elítélendő. Arra kérek mindenkit, tehát a támogatóinkat is, hogy semmilyen erőszakra buzdító kifejezést ne használjunk, sem a közgyűlésen, sem a lakossági fórumokon, sem szülői értekezleten, sem pedig a tüntetésen. Maradjunk meg a békés mederben – fogalmazott a polgármester.– Tudom, hogy nagyon sokan nem látnak békés megoldást, és ezért hajlamosak az erőszakos megoldásban gondolkodni. Én kitartok amellett, hogy nekünk a helyzetet, különösen Hódmezővásárhelyen, békésen kell kezelni, és akár elviselni azt, ami sokak számára teljes joggal bosszantó és igazságtalan – mondta Márki-Zay Péter a videóüzenetében.Majd arról is beszélt, hogy Kovács Páltól, a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató (HMSZ) Zrt. pénzügyi és szolgáltatói igazgatójától megtudta, nem külső sugalmazásra javasolta, hanem saját kezdeményezésként, hogy zárják be a stadiont. Mint megírtuk, a HMSZ Zrt. nehéz anyagi helyzetben van. Éves szinten 250 milliós veszteségük keletkezik, amiből 50-et a stadion működtetése okoz. Meg kell húzniuk a nadrágszíjat, különben más városellátási feladatok kerülnek veszélybe – derült ki a múlt keddi szülői értekezleten, amely a végén több felszólaló szerint is politikai nagygyűlésbe csapott át.– hangsúlyozta a vasárnapi videóban Márki-Zay.A polgármester elmondta,Minden érintettel leülnek egyeztetni arról, hogyan lehetne gazdaságosabban működtetni a létesítményt. Előrevetítette, lesznek kisebb-nagyobb áldozatok mindenki részéről.