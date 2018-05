Márki-Zay: Nem kaptam pénzt cégektől

Mint arról beszámoltunk, az alakuló üléssel csütörtökön megkezdte munkáját a vásárhelyi közgyűlés által április 4-én létrehozott ideiglenes vizsgálóbizottság. A testület a K'Art-ügyet vizsgálja, amelynek során hatvan alvállalkozót 800 millió forinttal károsítottak meg.



A Likvid Kontroll Kft. ügyvezetője, a K'Art-cégcsoport károsultjainak egy részét képviselő Szabó Bálint az alakuló ülést megelőzően sajtótájékoztatót tartott, ahol közölte: az ellopott pénz egy része Márki-Zay Péterhez került. Így finanszírozta kampányát Kendi Imre és az általa tulajdonolt K'Art-cégcsoport. Szabó Bálint szerint az erre vonatkozó kérdésre a polgármester két hónapja nem válaszol.



Márki-Zay Péter Facebook- oldalán azt közölte: egyetlen cégtől sem fogadott el kampánytámogatást, így a K'Art pénzéből sincs nála egyetlen forint sem. – A bankszámlám és bevételeim nyilvánosak, az adakozók nevét viszont nem hozom nyilvánosságra, az erre jogosult hatóságok így is hozzáférhetnek az elszámoláshoz – írta. Közölte azt is, teljes nyugalommal áll bármilyen vizsgálat elé, még ha szerinte egyértelműen csak a figyelemelterelés is az önkormányzati ideiglenes vizsgálóbizottság célja.



Megkerestük telefonon a másik érintettet, Kendi Imrét is. Közölte: az üggyel kapcsolatban hamarosan kiad egy részletes közleményt, mert „most már betelt a pohár, feljelentem Szabó Bálintot, elindítom ellene a becsületsértési eljárást".