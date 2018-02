Márki-Zay Péter átvette a megbízólevelét, Kószó Péter is lemondhat az alpolgármesterségről

Szerdán lesz jogerős a vasárnapi hódmezővásárhelyi időközi választás végeredménye. Mint beszámoltunk róla: a függetlenként induló Márki-Zay Péter nyerte a voksolást. A megválasztott városvezető hétfő reggel már a polgármesteri hivatalban vizitált – értesült a hvg.hu. Először a választási irodán járt, később Korsós Ágnes címzetes főjegyzővel egyeztetett.



Kószó Péter alpolgármesterrel is találkozott, és kiderült: Hegedűs Zoltán után valószínűleg ő sem vállalja tovább az alpolgármesteri teendőket. Ha szándékukat írásban is jelzik, akkor közgyűlési szavazaton múlik, kit fogadnak el új alpolgármesternek.



Márki-Zay átvette a városházán a megbízólevelét is, valamint egyeztettek egy ünnepi közgyűlésről, amelyet szombaton 10 órára hívtak össze. Az eredmény hivatalossá válásáig is már az új polgármester felel a városban történtekért.