Megnövelték a mindszenti szivattyútelep kapacitását - Erősítik a gátat, tovább javul az árvízvédelem

Baks és Szegvár között már tavaly elkezdődtek az árvízvédelmi munkálatok.

Bár az utóbbi árvizeknél előfordultak szivárgások, csurgások, a Tisza védrendszere jól állta a megpróbáltatásokat. Még a 2006-os nagy árvíz idején is kitűnően vizsgázott a gát. A szabályok azonban időközben megváltoztak, ehhez pedig az árvízvédelmi rendszert is hozzá kell igazítani. Európai uniós forrásból 12 milliárd forintos fejlesztést hajt végre az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság konzorciuma a Tisza mentén, Csongrád megyében. A beruházások Baksot, Szentest, Szegvárt és Apátfalvát érintik.Legutóbb tavaly ősszel írtunk a fejlesztésről, amikor a Mindszent I. szivattyútelepet elbontották (2017. október 8.:). A telep még a 2013-as árvíz idején vált üzemképtelenné.– A kieső átemelő kapacitás ellensúlyozásaként a Mindszent II. szivattyútelep teljesítőképességét növeltük. A próbaüzemet várhatóan szeptember végén tartjuk – tudtuk meg Kádár Mihálytól, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgatóhelyettesétől.A kurcatoroki gátőrtelep újjáépítése is hamarosan elkészül. A beruházás részeként két árvízkaput is építenek, a Dongéri-főcsatornán és a Sámson-Apátfalvi-főcsatornán. Mindkét területen létesítenek aszfaltos üzemi utat is.A Hármas-Körös bal partján emelik a töltésmagasságot, a töltéskoronát pedig leaszfaltozzák. A töltés erősítését már elkezdte a kivitelező. A felső -kurcai zsilipet az öntözési időszak végén az előírásoknak megfelelően építik át. Befejezéshez közelít a zalotai gátőrtelep rekonstrukciója. Mindszent térségében, ugyancsak a Tisza bal partján, a Hármas- Köröshöz hasonló töltéserősítésre kerül sor. A munkálatokkal a tervek szerint 2019 végére készülnek el.