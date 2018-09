Megvan, hogyan néz ki a tramtrainszerelvény - fotó

Várhatóan olyan lesz a Stadler Citylink, mint amilyen az InnoRail magazinban megjelent rajzon látható.

Eddig több variáció látott napvilágot, a szaksajtó is időről időre csak hasonló, már közlekedő járművek fotóit, rajzait mutatta be, pedig ha valami érdekli a majdani utasokat, a közlekedés iránt érdeklődőket, az a szerelvény, annak a „fizimiskája". Elképzelhető, most már biztosat közölhetünk, több forrásra – a Szeged.hu gyártóhoz közeli információra utalva, az InnoTrans közlekedési szakkiállítás honlapja és az InnoRail magazin – hivatkozva, és a jármű kinézetre olyan lesz, mint a képen látható.A berlini InnoTrans kiállításon a gyártó cég, a Stadler mutatja be a tramtrainjárművet, a Stadler Citylinket, amelyekből nyolcat, plusz várhatóan további négyet vásárol a MÁV-Start Zrt. A Citylinkekben 92 ülőhely lesz, így az álló utasokkal együtt összesen 234-en férnek föl egy szerelvényre, és emellett 2 kerekesszéknek és 4 kerékpárnak is jut benne hely. Közel másfél éve, 2017 áprilisában jelentették be, hogy a Stadler Rail Valencia nyerte a közbeszerzést.A Szeged.hu írásában a gyártóhoz közeli forrásra hivatkozva állítja, olyan lesz a tramtrain, mint amilyen az InnoRail magazinban is megjelent. Azt közli a portál: Solymosi Dániel rajza már február 28-án elkészült, és azóta nem változott rajta semmi, csak eddig rejtegették. Amint lesz a Stadler Citylinkről fotó, megmutatjuk olvasóinknak.