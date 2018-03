Olvasóink szerint idő kell Márki-Zaynak a bizonyításra, az elküldött címzetes főjegyzővel sokan éreznek együtt

Szurkolok neki, hogy minden tervét megvalósíthassa, és ebben a város, a lakosság mellé álljon, támogassa

Aki szellemieket és anyagiakat is letesz a haza asztalára, az megérdemli a tiszteletet

Örülök a változásnak, határozottan más a hangulat a városban

Nem vagyok megelégedve azzal, ahogy Márki-Zay intézi a dolgokat

Olyan intézkedésekre lenne szükség, amelyek a vásárhelyieket pozitívan érintik, és jó irányba befolyásolják a város jövőjét

– Nem voltam szavazni, nem is kísértem figyelemmel, mi történik a városban. A politika nem érdekel, nincs róla véleményem – közölte egy motoron ülő vásárhelyi fiatalember, mikor a helyi közélet elmúlt hetéről kérdeztük.Kata bőbeszédűbb volt, kijelentette: pártolja az új, február 25-én megválasztott polgármestert, Márki-Zay Pétert.– mondta. Hozzátette: Korsós Ágnes elküldése megdöbbentette, sajnálja, hogy így történt, mert személyében nagy tudású, tapasztalt közhivatalnok távozott.Egy neve elhallgatását kérő nyugdíjas asszony elárulta, gyerekként Lázár Jánost és Márki-Zay Pétert is nagyon jól, jobban ismerte, mint most – egyikről sem mond véleményt.– Bármi történt február 25-én, a világ kereke forog tovább – jelentette ki. Hozzáfűzte: Széchenyit, Deákot és Kossuthot többre tartja, mint az elmúlt 60 év összes politikusát:– állította.– mondta András, azzal folytatva: a programot, amit Márki-Zay Péter meg szeretne valósítani, nem látja tisztán. Reméli, az elkezdett nagy beruházásokat – például keleti elkerülő, csatornázás, tramtrain –, amelyek Vásárhely fejlődését szolgálják, végigviszi.Szerinte a magánszemélyek építményadójának eltörlését könnyelműség volt addig megígérni, amíg nem látta tisztán az önkormányzat anyagi helyzetét, a tényeket.– De ezzel még nem ásta el magát az emberek előtt – közölte. Elmondta még: Márki-Zay Korsós Ágnes személyében olyan szakembertől vált meg, akitől sokat tanulhatott volna, városvezetést, közigazgatást, mert mindenhez ő sem érthet.– jegyezte meg egy anonimitást kérő középkorú férfi.– Jobb lett volna, ha marad a régi vezetés, Hegedűs Zoltán irányításával, mert a jelenlegi polgármester tetteivel „szétszedi, kettéosztja várost". – Mit keresnek itt Botka László emberei? – tette még fel a kérdést.Csaba azt mondta: várakozó álláspontra helyezkedett, időt kell hagyni, hogy Márki-Zay Péter bizonyíthasson. Másfél év elteltével, a következő helyhatósági választásnál meg lehet majd ítélni, mit és hogyan tett.– vélekedett. Egy kerékpárját toló férfi ehhez annyit fűzött hozzá: dolgozzon nyugodtan, nyugodt körülmények között.– Márki-Zay mellett vagyok, de úgy hallottam, üres a kassza – mondta a nyugdíjas Bálint Ferenc Gézáné.