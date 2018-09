Ombudsmani vizsgálat a kastélyotthonban - Bántalmaztak is a nagymágocsi intézményben

Előzetes bejelentkezés nélkül látogattak el Székely László ombudsman, az alapvető jogok biztosa felhatalmazott munkatársai 2017 szeptemberében a Csongrád Megyei Aranysziget Integrált Szociális Otthon Nagymágocsi Kastélyotthonába. Három napon át vizsgálódtak. Végigjárták az intézményt, beszélgettek a dolgozókkal és az idősekkel is. A látogatás eredményét, a 30 oldalas jelentést a napokban tették közzé. A dokumentum a www.ajbh.hu honlapon bárki számára elérhető. Nagymágocson négy jogász, két pszichológus, orvos szakértő és pszichológus szakértő vizsgálódott.



A kastélyotthonban a lakók zöme 60 és 80 év közötti. Az ellátottak többsége férfi. A bekerülésre 52-en vártak, közülük 32-en soron kívül.



A Károlyi-kastélyban 1954 óta működik szociális otthon. A lakók zöme a nagykastélyban hatágyasnál nagyobb szobákban él. Van 12 és 13 ágyas szoba is. Lift nincs. A kiskastélyban található az úgynevezett ápolási osztály, ahol 128 demenciával élő mozgáskorlátozott vagy fekvőbeteg lakik. Nem látta őket orvos Az egyik kétszemélyes szoba 8,3 négyzetméteres. Olyan kicsi, hogy a járókeretes ellátottnak fel kell tenni az ágyra a járókeretét, hogy a lakótársa be tudjon lépni a szobába. Az ablakhoz csak az ágyra felmászva lehet hozzáférni, és csak résnyire lehet kinyitni az ágy fölötti polc miatt. Egy másik kétszemélyes szobában úgy fért el két kerekesszék, hogy az egyik ágyat megrövidítették. A belső ágyhoz csak a külsőn átgurulva lehet jutni.

A foglalkoztatóhelyiségben foltos székekre bukkantak az ellenőrzést végzők. Az épület több ablaka töredezett volt. A szemetesben nem volt cserélhető zsák, és többnapos szennyeződéseket is láttak.



Az intézménynek saját konyhája van. Az ellátottak napi ötször étkeznek. Az étlapokon feltüntetett ételek tápanyagértéke nem érte el a kötelezően előírtat ugyan, de a jelentés szerint finomak voltak, és az idősek repetázhattak is. A levest viszont kopott műanyag tálkában tálalták.



Az intézménynek csak egy megbízott orvosa van, aki egyéb munkája mellett látja el a feladatot. A lakók közül többen úgy nyilatkoztak, azóta nem látta őket az orvos, amióta bekerültek az intézménybe. A rendszeres orvosi felülvizsgálat nem biztosított. A pszichiáter, ugyancsak megbízással, kétheti rendszerességgel jár a kastélyba. Az új bekerülőkön kívül csak azokat vizsgálja, akiket a főnővér valamilyen probléma miatt javasol.



Az ellátottak közül nagyon sokan fogyasztanak viszonylag gyakran alkoholt. A büfében a személyzet és az ellátottak többsége szerint is „rossz minőségű, egészségre ártalmas bort árulnak". Tényként állapította meg a jelentés, hogy a nyugdíj megérkezése után emelkedik az alkoholfogyasztás szintje, ezzel összefüggésben erősödnek a lakók közti szóváltások, konfliktusok. Ritkán, de előfordult fizikai bántalmazás is. Ha elfogy a nyugdíj, az alkoholfüggő ellátottaknál megvonásos tünetek jelentkeznek, amin gyógyszeres kezeléssel tud segíteni a pszichiáter.



A vizsgálatot végzők megállapították, az intézményben, fizikai korlátozásként ágyhoz kötést nem alkalmaznak, de egy ápoló szerint az már előfordult, hogy valakit a kerekesszékhez szíjaztak. Férfiak is fürdetik a nőket Az ellenőrzést végzők találtak jó dolgokat is. Sokan vesznek részt a reggeli tornán. Délelőttönként a mentálhigiénés dolgozók társasjátékokat szerveznek. Gyakoriak a közös filmnézések, a kézműves-foglalkozások. A demenciával élők memóriájának fejlesztésére is odafigyelnek. A lakók szeretik a zenés délutánokat és az étkezéssel járó rendezvényeket. Vannak, akik könyvtárba járnak. Fontosak a lakók életében az imák, istentiszteletek. Sokan látogatják a kápolnát.



A fürdetésnél viszont akadnak problémák. A jelentés kitér rá, 300 lakóra 31 vécé, 28 zuhanyozó és 3 kád jut. Az illemhelyen nem volt vécépapír, szappan és törölköző. Az ellátottak átlagosan kétnaponta fürdenek, de vannak, akik mindennap tudnak tisztálkodni. A dolgozók nem minden esetben tudják biztosítani, hogy a női időseket női dolgozók fürdessék, a férfiakat pedig férfiak. Az emeleten az egyik fürdőszoba a folyosóra nyílik. A látogatócsoport egyik tagja azzal szembesült, hogy a fürdéshez készülődő meztelen idős embert nem csupán a másnemű gondozója és betegtársai, hanem az épületben zavartalanul jövő-menő látogatók is láthatták. A jelentésben közös használatú ruhákról is lehetett olvasni, ami elfogadhatatlan.



Az otthonban van három olyan szoba, ahol párkapcsolatban élők laknak. Intimszoba viszont nincs az intézményben.



A jelentésben arról is olvastunk, hogy az ellátottak saját pénzéből vásárolt nagy értékű berendezések több esetben az intézmény használatába kerültek. Egy lakó például tévét, mosógépet vett, amit nem vezettek fel a személyes leltárába, majd halála után a hagyatéki leltárba sem. Az intézmény majdnem két évig használta ezeket a berendezéseket. Egy másik ellátott közel 300 ezer forintért vásárolt hangtechnikai eszközöket, mert a rendezvényekhez szükség volt rá. A belső jegyzőkönyvek szerint fényképezőgép, vérnyomás- és vércukormérő vásárlására is sor került az ellátottak pénzéből. 2016- tól egy belső vizsgálat után ez megváltozott.



A vizsgálat a rendkívüli haláleseteket is érintette. 2015-ben egy lakó a kastélykertben akasztotta fel magát. Egy másikuk pedig a kastély aulájában vetette le magát az emeletről. Az ellátottak elmondása szerint egy további társuk azután ugrott ki az ablakon, miután lakótársai bottal megverték. 2016-ban az egyik idős lakó a szentesi kórház ablakán ugrott ki, ahol azért kezelték, mert a társai bántalmazták.



Az intézményben a gondozók létszáma több mint háromszorosa az ápolóknak. A beosztásnál nem mindig megoldott, hogy a műszakban szakképzett ápoló vagy szakápoló is dolgozzon. A mentálhigiénés dolgozók között akad óvónő és könyvtáros is. Az intézményben nagy a fluktuáció, két év alatt 21 dolgozó munkaviszonya szűnt meg. Vannak, akiknek már próbaidő alatt felmondott a munkáltató. Legtöbbször közös megegyezéssel távoztak a dolgozók.



A munkatársak szeretnék, ha segítséget kaphatnának a napi munkájuk során tapasztaltak feldolgozásában. A dolgozók között is előfordultak feszültségek. Dolgozók panaszkodtak Székely László ombudsman 24 pontból álló javaslatot fogalmazott meg az intézmény igazgatójának.

Hogy ezekből mi teljesült, arról írásban kérdeztük meg az intézményvezetőt. Tudjuk, hogy a nyilatkozatra a fenntartótól engedélyt kell kérnie, és a korábbi tapasztalataink szerint akár egy, másfél hét is lehet, mire megérkezik az engedély. Amint választ kapunk, közöljük.



A jelentés napvilágra kerülése után lapunkat nevük elhallgatását kérő dolgozók keresték meg. Rosszul érzik magukat a bőrükben, mert olyan dolgokért lettek „felelősségre vonva", amiről nem tehetnek, például a zsúfoltság miatt. Illetve olyan korábbi, már nem ott dolgozó alkalmazottak miatt is ők szégyenültek meg ország-világ előtt, akiknek viselkedésétől sokszor saját maguk is szenvedtek.



Mi is úgy tudjuk, hogy több problémás dolgozó már nem dolgozik a kastélyban. Információnk szerint a több intézményt is magába foglaló Aranyszigetnek 2016 áprilisától új vezetője lett, aki, miután szembesült a problémákkal, még azon a nyáron hozzálátott a rendrakáshoz.