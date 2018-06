Országosan egyedülálló úszó színpad, ködszínház és hajódiszkó is lesz: 100 millióból fejlesztik a mindszenti strandot

A strandolók már várják, hogy visszatérjen a jó idő. Fotó: Kovács Erika

– Tavaly év végén kaptunk turisztikai fejlesztésre 100 millió forintot. A támogatási szerződést év elején írtuk alá. Elindítottuk a tervezést, a műszaki előkészítést – tudtuk meg Zsótér Károly polgármestertől.Elmondta, a tervek szerint lesz egy kétfunkciós úszómű, ami a gyermekek úszásoktatását szolgálja. A 6×15 méteres vízen úszó létesítmény innovatív technológiával készül, három fiatal fejlesztőmérnök dolgozik a terveken. A medencéje 60 centi mély lesz, és a Tisza vize folyik majd át rajta. Körülötte másfél méter széles stég épül, védőkorláttal felszerelve. Az országban Mindszenten lesz az első ilyen úszómű, ami vízi színpaddá is átalakítható.Ködszínháza is lesz Mindszentnek, ami eddig az országban csak két településen létezik. – A Tisza túlsó partjához közel, speciális szivattyúval egy 30 méter sugarú félköríves párafüggönyt generálunk. A strandoldalon erre a párafüggönyre két nagy teljesítményű berendezés vetít bármilyen digitális jelet. Akár mozizni is lehet, vagy ha a színpadon lesz valamilyen műsor, az előadókat ki tudjuk majd vetíteni. A debreceni Nagyerdőn és Baján van ilyen turisztikai attrakció. Szerettük volna, ha már a foci-vb-re elkészül, de sajnos majd csak a következő szezonban élvezhetjük – mondta a polgármester.A fejlesztés harmadik elemeként egy új szórakozóhelyet is építenek. – Egy hajó formájú elbontható épületet létesítünk a parton, magas árbóccal. A jelenleg is működő két büfé lesz a tatja, az orra a Tisza felé néz majd. Reményeink szerint népszerű bulihely lesz a fiatalok körében – vázolta a terveket Zsótér Károly.Padokat, napernyőket is készíttet az önkormányzat. A térfigyelő kamerák számát növelik. A kempinget is korszerűsítik. A munka a szezon után kezdődik. Fejlesztik az elektromos hálózatot, felújítják a konyhát, a vizesblokkokat. A jövő évi strandszezonra minden elkészül. A 100 milliós forrásból az idei szezonban a wifihálózatot építik ki. Ezt már napokon belül élvezhetik a strand látogatói.Ugyancsak néhány nap múlva egy mobil kikötőt helyeznek a mindszenti strandnál a Tiszára. Erre egy másik pályázaton nyertek forrást a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel közösen, a Bejárható Magyarország Programon belül. Az úszó kikötőhöz összesen nyolc kajak és kenu tartozik, ezeket kibérelhetik a strandolók. A projekt részeként egy motoros mentőcsónakkal is gazdagodik a mindszenti strand.