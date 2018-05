Öt kör - hatkor: minden hónap első keddjén Vásárhelyen

Ez egy két éve tartó rendezvény miatt van így, ez nem edzés, de nem is verseny. Az Öt kör hatkor nevű civil eseményt 2016 tavaszán találta ki néhány vásárhelyi futó, az 1989 óta létező budapesti Szigetfutás mintájára. A részvétel ingyenes, az egyik kezdeményező, Kiss Attila külön programot írt az Öt kör hatkor regisztrációjára. Aki részt szeretne venni benne, annak regisztrálnia kell a http://5kor.softio.biz/ weboldalon, és januártól decemberig havonta egyszer le kell futnia a kiválasztott távot a vásárhelyi strand felőli pályán, amelyen 1030 méteres a nagy kör. A táv lehet három kör (3,09 km) vagy öt kör (5,15 km). Nem kell egyszerre futni: akinek este más elfoglaltsága van, az más időpontban, vagy másnap délelőtt is gyűjtheti itt a kilométereket. Az elért időt és távot a weboldalon önállóan rögzíti mindenki. Aki javít az előző idején, az 3 pontot kap, aki csak teljesíti a vállalt köröket, 1 pontot. Év végén kiderül, ki a győztes. A résztvevők egy közös pizzázás alkalmával zárják az esztendőt, és oklevelet vehetnek át. A programon profik és a futással most ismerkedők is indulnak, hiszen mindenki önmagával versenyez. 2018-ban már közel hetven futó vett részt a programon, a nevezők többsége teljesítette is, amit vállalt. Bármikor be lehet kapcsolódni, a Facebookon is lehet követni az eseményt. A szokásos hó eleji első kedd most az ünnepnap miatt csúszott át mára.