Péntektől két bankautomatája van Mindszentnek

Lassan egy szappanoperára hasonlít a mindszenti bankautomaták története. Korábban három ATM-je is volt a kisvárosnak, az elmúlt hetekben ebből már csak egy maradt.



Mint megírtuk, az OTP december 31-én bezárta a mindszenti fiókját. Az ügyfeleknek – a bank lapunkhoz eljuttatott közleménye szerint – a jobb ellátás érdekében Hódmezővásárhelyre kell beutazniuk pénzintézeti ügyeik intézése végett.



A pénzjegy- automatát azonban meghagyta az OTP, de csak március 23-áig. Akkor leszerelték és elvitték (2018. április 4.: Leszerelték a bankautomatát). A bank sajtószolgálata megkeresésünkre azt válaszolta, erre azért volt szükség, mert a jövőben más bérli a volt OTP-fiók épületét. Azt ígérték, lesz másik automata a Köztársaság tér 6. szám alatt, a Kormányablaknál. A telepítés folyamata a szerződéskötésnél tart.





Valószínűleg még továbbra is ott tart, ugyanis OTP-s automata még mindig nincs a kisvárosban. A bankautomata helyét egyébként nem kell kiépíteniük. Korábban ott, a Kormányablak mellett működött a K&H automatája, amit jó pár hónappal korábban szereltek le.



Március 23-ától már csak a takarékszövetkezeti ATM-ből tudtak pénzt felvenni a mindszentiek – amikor tudtak. Mivel az egész város odajárt, nem csoda, hogy előfordult, nem volt benne pénz, egyszer pedig napokra elromlott.



– Egy ekkora településnek, mint Mindszent, nem elég egy automata. Megelégeltem, hogy az OTP még mindig csak ígérgeti az ATM telepítését, ezért a K&H Bankhoz fordultam segítségért – mondta Zsótér Károly, Mindszent polgármestere. – Szerencsére partnerek voltak, csakúgy, mint a Coop Áruház tulajdonosa, a Coop Szeged Zrt. Az automatát a bolt polgármesteri hivatal felé néző oldalán helyezték el.



Péntek délután már be is üzemelték. Ez azért fontos, mert sokan negyedikén kapták meg a fizetésüket. Az OTP-automatát pedig továbbra is várjuk.