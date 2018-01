Reflektorfénybe kerülnek a külterületi buszvárók, és a sóshalmiak is örülhetnek

Sóshalmon a napokban készült el az új buszváró. Már nem áznak-fáznak az utasok. Fotó: Kovács Erika

– A tanyafejlesztési program egyik elemeként pályáztunk a buszmegállók kivilágítására – mondta Benkő Zsolt, Hódmezővásárhely külterületekért felelős önkormányzati képviselője. Olyan buszmegállókat választottak ki, amelyek sötétben igencsak balesetveszélyesek. Vajháton a 47-es út mellett minkét oldalon, valamint a Szikáncs, Gorzsa, Erzsébet és Batida bevezető útjainál lévő megállókban is telepítenek napelemeket. A berendezések működéséhez már minimális napközbeni fény is elegendő. A beruházást, ha az időjárás engedi, már kora tavasszal megvalósítják.

Korábban írtunk arról, hogy a sóshalmiak nehezményezik, hogy a 47-es főút felújítása után nem került vissza az olvasókörnél lévő buszmegállóba a fedett váró. A buszvárót nemcsak a környék lakói, hanem az olvasókörbe érkezők is gyakran használják (2016. október 18.: Elbontották, de nem tudják, kinek kellene újra felépíteni a sóshalmi buszmegállót).Több mint 1 éve a 47-es főút felújítását lebonyolító Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. megkeresésünkre azt válaszolta, hogy a projekt előkészítésekor nem merült fel igény fedett buszvárók létesítésére, így fedezet sem lett volna rá. Azóta is áztak, fáztak az utasok. Néhány hete azonban azt láttuk, lebetonozták a váró helyét, pár napja pedig a bódé is odakerült.- Ez is önkormányzati beruházás volt. Vártunk, vártunk, mivel nem történt semmi, úgy döntöttünk, megoldjuk magunk, akkor is, ha ez két számjegyű főút esetében nem az önkormányzat dolga lett volna – mondta Benkő Zsolt