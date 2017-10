Sárga taxik helyett jön a tramtrain Vásárhelyen

A csütörtöki fórumnak a özlekedés volt az egyik fő témája. Lázár özölte, mikor elkészül az északi, majd a keleti elkerülő út is – jövőre várható mindkettő –, teljesen kitilthatjá a városból az átmenő teherforgalmat, ökkentve a balesetveszélyt és a levegő szennyezettségét.

– Kijelenthetjü : Vásárhelyen most nem a ritkán járó buszok, hanem a sárga taxik jelentik a városi tömegközlekedést. Ezt válthatja ki a 2020-tól járó villamosvasút, a tramtrain – mondta az újvárosi Visszhang utcai olvasó örben tartott lakossági fórumon Lázár János. Az országgyűlési épviselő az újvárosiak helyzetét említette példaként. A úti pályaudvarnál kialakított végállomásnál szállhatnak fel a 10–30 percenként özlekedő szerelvényekre, és 5 megállóban szállhatnak le, hogy ügyeiket intézhessé .Vásárhelyre csak azok a kamionok, teherjárművek hajthatnak majd be, amelyeknek a menetlevél szerint ott van dolguk. Ez ellenőrizhető, büntethető lesz.Azt is megemlítette: az egyik legnagyobb eredmény, amit elértek 27 évi özös munkával, hogy Vásárhelyen – egy- ét kisebb özt leszámítva – nincs sáros utca, mindegyik szilárd burkolatot kapott.