Több mint 30 éve előfizetője a Délmagyarnak, kedvence a Gasztro-magazinunk

Molnár Lajosné nagyon örült a fagyigépnek. Fotó: Kovács Erika

– Éppen azon gondolkoztam, hány éve is vagyok előfizető. De már több mint 30 éve – mondta Molnár Lajosné, hódmezővásárhelyi hűséges előfizetőnk, akit egy fagyigéppel leptünk meg.– Tanyán laktunk a Kutasi úton. A házunkat körülbelül 45 éve kezdtük építteteni. Nem költöztünk be azonnal, mert még voltak jószágaink. Amióta ebben a házban lakunk, azóta jár a Délmagyarország. Nagyon szeretem. Minden betűjét kiolvasom! Minden érdekel a politikától az érdekes történetekig. Szokta is mondani a szomszédasszonyom: „Látszik, hogy újságot olvasol, mert sok mindent tudsz!"Hűséges előfizetőnk lapunkkal ébred. Reggelenként kávét főz, behozza az újságot, és elolvassa. Szereti a mellékleteket is. – Legjobban a gasztronómiai mellékletet kedvelem. A napokban tököt sütöttem. Hagytam belőle egy keveset, mert töklevesre is éheztem. Na, mondom, megnézem a Gasztróban, van-e benne ilyen recept... Kedvelem a Regényújságot, meg a Szabadidőt és a Lakás és Kertet is. Egyedül rejtvényt nem szoktam fejteni. Az unokám is szívesen forgatja az újságot és a színes magazinokat is – mesélte.Molnár Lajosné idén 78 éves. A férjét korán elvesztette. Egy lánya van, aki 54 éves. Unokája 29 éves, dédunokája pedig 6. Családtagjai gyakran látogatják a mamát.Molnár Lajosné nagyon örült a fagyikészítő gépnek. A hétvégén ki is próbálják a hozzá mellékelt málnás-mascarponés recepttel.