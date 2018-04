Ultiliga-selejtező Vásárhelyen és Szegeden

Hódmezővásárhelyen szombaton a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban, Szegeden vasárnap az Olajbányász téri Kék Csillag étteremben lesz forduló, mindkét helyszínen 9-kor kezdődik a program, és várhatóan 18 órakor ér véget. Fontos: aki 9 óra előtt odaér a vásárhelyi vagy a szegedi helyszínre, ott még nevezhet a versenyre. A finálét május végén, június elején rendezik a fővárosban.



Vásárhelyen jelen állás szerint harmincan, Szegeden hatvanan ülnek majd asztalhoz – tudtuk meg az Ulti Liga Kártyaklub Egyesület elnökétől, a főszervező Werner Tamástól. Elmondta még: a szegedieknek most kezdődik a sorozat, mert az első, a szolnoki selejtező hétvégén nem vettek részt. Ott volt viszont, és 8. lett a tavalyi finalista vásárhelyi Rákos Károly. Ha Vásárhelyen és Szegeden is megismétli ezt az eredményt, vagy valamelyiken dobogós helyen zár – mindkettőn indul –, már idén is döntősnek tekintheti magát. Négy-öt szegedi is esélyes a megyeszékhelyen a győzelemre – árulta még el Werner Tamás.