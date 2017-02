Utat találtunk Vásárhely szívéhez

Magyar és nem tipikus

Innen öt perc biciklivel a város széle. Fotó: Bakos András

A négycsillagos Best Western Hotel Ginkgo Sas honlapja legalábbis nagyon egyszerűen elmagyarázza a vendégnek, merre kell jönnie. A szálloda 2010 óta működik a Zrínyi utca és a főtér sarkán. Sokféle programot javasol a vendégeinek. Az utca nem szerepel egyik ajánlatban sem.Pedig aki szereti az otthonos zugokat, szokatlan élményeket, érdekes embereket, annak érdemes itt szétnéznie.A hotellel szembeni Kispiac Éttermet Bánfi István alapította néhány éve. A csúcsgasztronómia bibliája, a Gault & Millau nemzetközi étteremkalauz 10 pontot adott neki a lehetséges 15-ből. – Ha olyan külföldi vendégem van, akinek a "tipikus magyar" konyhát akarom megmutatni, sok helyre vihetem – mondja lapunknak Török Attila konferenciatolmács, szakfordító, aki Facebook-oldalán olykor fotón mutatja meg, mit eszik épp Strasbourgban vagy Vásárhelyen.

Égből pottyant gyerekek

Tessék Csengetni! Kolesza Károlyné ablakából adja a házi tejet. Fotó: Bakos András

– De aki nem vágyik halászlére, rántott mindenre, pörköltre, hanem egészséges, egyszerű, minőségi ételt szeretne, azt a Kispiacba viszem. Jó érzés, hogy Vásárhelyen tudok világszínvonalú helyre menni.Az igazi kispiac a közelben, a Zrínyi és a Nyizsnyai Gusztáv utca sarkán található. Hat asztal. – Jönnek az autók! Köztük a biciklisek, sötétben is! Kész életveszély! – panaszolja az egyik árus, aki hétfőn, szerdán és pénteken árul itt sajtot. A nevét nem árulja el. Bizalmatlan, de tapintatból úgy tesz, mintha csak szégyenlős lenne.– Valami jót mondjak? Nem kell helypénzt fizetni! – mondja. A Dr. Imre József utcán érkező autók egy része a Zrínyi utcára érve – a sarkon balra kórház, jobbra temetkezési üzlet, szemben patika – tényleg erre kanyarodik, és közel megy el az asztalok előtt. Élet-halál élmény.– Sanyival szeretnék beszélni! – mondjuk a Sanyi Pékségben, az eladó pedig az asztalnál ülő férfira mutat, ő a tulajdonos. Megkérjük, írja le a füzetbe a nevét. Shani Quenaj 8 éve él itt, koszovói. Mi mást írhatott volna a cégtáblára, ha egyszer így hívják? Tágas, élelmiszerboltnyi üzlete a belváros határán áll, mert a Hunyadi utcai kereszteződésnél kezdődik a csöndes külváros. A páratlan oldali házak kertjei a kőfalig érnek, ez Vásárhely ősi árvízvédelmi műve. Közök is vannak: az egyik belsejében az Égbőlpottyant Evangélikus Óvoda található. Mellettea székely és olasz bioélelmiszereket, bútorokat kínáló Borsika Udvar.

Vásárhelyi rizs

Tavaly novemberben nyitotta Gellény Krisztina , aki doktorandusz hallgatóként erdélyi kutatásai közben jött rá, érdemes elhozni az ottani minőségi élelmiszereket ide. Egy háznál pedig az ablaküveg és a spaletta között Leiner Laura regényei sorakoznak. Ez nem könyvesbolt: lakik itt egy lány, aki nagyon szereti az írónő könyveit, így ajánlja másoknak. A 41. szám alatt lakó Kolesza Károlyéknál nem könyv van az ablakban, hanem tábla: „Tessék csöngetni!" Aki csönget, házi tejet, tojást vehet, a rácsos ablakon keresztül. Koleszáék őstermelők, értelemszerűen teheneket és tyúkokat tartanak.Márciustól – kísérletképpen – péntek délután és szombat délelőtt nyitva fog tartani Zrínyi utcai házában Balog Árpád is, aki hagyományos módon készít és palackoz ötcsillagos teszteredményű borokat csongrádi szőlőbirtokainak terméséből (2017. január 28.: Jött egy fiatal, megműveli a szőlőt). Balogék szeretnek itt, ikerlányaik az Égbőlpottyant óvodába járnak. Árpád szerint az itteni hangulathoz hozzájárul az utolsó ház, ahol egy tó kezdődik a kertben – és ha tovább megyünk, a Bodzási út végül a Tiszáig vezet.A Vidám Rizsőrt, mint fontos helyet ő is, mások is szóba hozzák. „Minden vidám rizsőrnek, az egykori Zsibrita kocsma mellől sok szeretettel 96-97 február 15. Antal Imre" – olvasható a vásárhelyi születésű zongoraművész, tévés személyiség filctollal írt, húszéves üzenete a kocsmában, bekeretezve. Ez az Új Vidám Rizsőr. A mellette álló „Öreg" már nem működik. Érdekes lehetett az együttműködés. De mikor járt itt utoljára rizsőr? – A hatvanas években. A Bodzási út mellett volt rizsföld, de nem sokáig – ad magyarázatot a névre Bodó Sándor . – A város szélétől a főtérig tényleg komplett időutazás – mondja Bera Tibor , aki 1953 óta itt él. – Szerencsésnek tarthatja magát, aki ide született.A kocsmában reggel nyolckor a Délmagyarország kezd a salátához hasonlítani, annyi kézben járt. Sokan térnek be, kávézni vagy valami komolyabbért. A pultos hölgy nem kérdezi a vendégektől, mit kérnek. Tudja. Felbontva álla pulton egy doboz rostos citrom-lime is, mert van, aki nem ihat szeszt, mégis betér a társaság kedvéért. Aki szeret mesélni, azt hallgatják. Akinek éjjel meghalt a felesége, és erőt gyűjteni jött, annak részvétet nyilvánítanak. Kinn, az ajtó előtt a biciklik mellett villamos rokkantkocsi áll.