Vadak legelik le az emlékezés virágait a temetőkben

Megoldások

A problémára több megoldás kínálkozik. Az interneten akadnak például különböző azonnal megrendelhető vegyszerek, illetve elektromos és napelemes ultrahangos készülékek, kifejezetten a szarvasokat, őzeket távoltartó riasztók. Vannak, amelyek egy-egy sír megvédésére alkalmasak, míg az ultrahangos szerkezetek hatótávolsága általában 100 méter.

– Őzriasztó füvünk is van – mondta a vásárhelyi Deák Ferenc utcai virágüzlet eladója, amikor a halottak napi kínálatról és árakról érdeklődtünk. Hamar kiderült, ez sajnos csupán tréfa, mert hasonló növény még nem létezik. De az ötletet lehetne hasznosítani a sírkertekben évről évre megjelenő vad-, főként őzkár ellen.„Azt tapasztaltam, a vásárhelyi katolikus temetőben a legszebb és legdrágább virágok fejét leeszik az őzek. Méltatlankodásomra azt felelte a temetőgondnok, nyár óta többször szóltak a vadászoknak, a 8–10 egyedből álló őzcsaládot telepítsék más területre. Ez több hónapja nem történt meg. A kerítés nem akadály az állatoknak, átugorják" – írta lapunknak vásárhelyi olvasónk, Némethné Rostás Klára.– A katolikus temetőben 4 helyen van családi sír, de még egyiknél sem tapasztaltam, hogy az őzek vagy a nyulak kárt okoztak volna az elhelyezett élő virágokban, koszorúkban – jelentette ki Bozóki József. Hozzátette, elég sűrűn látogatja elhunyt szerettei emlékhelyét, 25 éve szenteste 14 órától sötétedésig velük van.– Már többször tapasztaltam az őzek jelenlétét. Lelegelik a virágokat, a szomszéd sírnál kihúzzák a vázából a krizantémot, és lerágják a fejét. Tavaly az árvácskákat is megették, és már az idén is legeltek erről a növényről – közölte Bodroginé Mária, mutatva, hol dézsmálták meg az árvácskát az őzek vagy a nyulak.Hozzátette, abból is tudta, a vadak meglátogatták a sírhelyet, hogy otthagyták a névjegyüket: rajta volt az ürülékük. Szerinte az őzek általában télen, a hótól eltakarva nem találnak eleséget, a temetőkbe pedig szívesen visszajárnak, mert terített asztal várja őket. A fővárosi Sirokmán László arról számolt be, ő ugyan még nem találkozott vadakkal, de édesapja többször mesélt neki károkozásukról.– Amikor nagy a mozgás, például mindenszentekkor és halottak napján, nem jönnek az őzek, de később a fej nélküli virágok jelzik a látogatásukat – mondta Nagy József, akivel felesége síremlékénél beszélgettünk. Megemlítette: a helyi ATEV-nek van olyan terméke, amelyet a mezőgazdasági táblák szélére kiszórva elriasztják a vadakat, így csökkentik az általuk okozott kárt.A polgármesteri hivatal gyorshírszolgálatán is keresik a problémára a megoldást. Ott az olvasható: bejárnak az őzek a vásárhelyi temetőkbe, lelegelik a sírokról az élő virágból készült koszorúkat, a frissen ültetett palántákat. Erre lakossági fórumokon, illetve a polgármesteri hivatal Facebook-oldalán is panaszkodnak a helyiek.A tapasztalatok szerint az őzek élelem után kutatva gond nélkül átugorják a kerítéseket, így jutnak be a sírkertekbe is. Vásárhelyen egyelőre keresik a legjobb megoldást arra, hogyan lehetne az állatokat távol tartani, többek között elektromos vadriasztóval.