Vásárhely költségvetése már 24 milliárd - hosszas vita volt a közgyűlésen a babakötvényről és a városi tévéről

– De ezt úgy magyarázni, hogy az alapítvány kezelői elloptá a pénzt, az alávaló rágalom!

Napirend előtti felszólalásokkal kezdődött az ülés. A özönség, ahogy már szokássá vált, tapsolt, időnként özbekiabált. Első ént ószó Péter (Fidesz–KDNP) ért szót. Elmondta, a nyáron Márki-Zay Péter polgármester igaztalan vádak özönét zúdította rá a babakötvények miatt. Rengeteg mocskolódó kommentet kapott, azt is megkérdőjelezté , milyen gyermekorvos. Elismerte, egyszer félreérthetően fogalmazott, mivel a pénz egy ré volt a számlán, a másik ré pedig az önkormányzatnál, elkülönített soron.– mondta.A polgármester válaszában kitért rá, elismerendő a beismerés, amivel sikerült tisztázni a helyzetet. Azt is mondta, számtalanszor hangoztatta, ez nem lopás. ésőbb arról beszélt, újabb érdések merültek fel a babakötvénnyel kapcsolatban, például az, hogy a kuratóriumi tagoknak milyen ötelezettségei vannak.Majd hosszas vita övetkezett a vásárhelyi özéletről. Benkő Zsolt fideszes épviselő érdéseket tett fel, például azt, hogy politikai kifizetőhellyé vált-e a városháza. A polgármester szerint nincs több politikához is öthető dolgozó, mint a Fidesz idejében volt.Nagy Ernő szocialista épviselő az ipari park infrastruktúrájára érdezett rá. A dolgozó reggelenként sötétben botorkálnak a munkahelyü felé. Arra volt íváncsi, mikor változik a helyzet? Kiderült, hamarosan kezdik a villanyoszlopok állítását.Délig, az ét órában a épviselő nem jutottak el az első napirendig, azt csak a másfél órás ebédszünet után kezdté meg. Egyebek özött módosítottá a öltségvetést, amely 23,1 milliárd forint bevételi és kiadási főösszegről 24,2 milliárd forintra növekedett.Hosszasan vitáztak a városi tévé sorsáról.