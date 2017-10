Vásárhelyen a makói is gyüttmönt: Kampány és nemzeti konzultáció a közgyűlésben

Átadták a Tornyai-plakettet



A közgyűlési programba iktatva Lázár János kancelláriaminiszter, országgyűlési képviselő, Kószó Péter és Hegedűs Zoltán alpolgármesterek átadták a 64. Vásárhelyi Őszi Tárlat fődíját, a Tornyai-plakettet Keserű Ilona festőművésznek. Az alkotó a kiállítás megnyitóján, külföldi elfoglaltsága miatt, nem tudott részt venni.

– Úgy látom, csak a mi pártszövetségünk, a Fidesz–KDNP állít olyan országgyűlésiképviselő-jelöltet, aki vásárhelyi fogalmak szerint nem „gyüttmönt", hanem helyi. A körünkben lévő két kis párt nem – közölte a pénteki vásárhelyi közgyűlésben napirend előtt Cseri Tamás önkormányzati képviselő. A jelen lévő Lázár János képviselőre, kancelláriaminiszterre célzott, míg az MSZP-nél a korábbi makói iskolaigazgatóra, Rója Istvánra, és a Jobbiknál a szintén makói Kiss Attilára, utóbbi kettőt megnevezte.– Nézőpont kérdése, ki számít „gyüttmöntnek", a makóiaknak valószínűleg más – reagált a szocialista települési képviselő, Kis Andrea. Megköszönte Cserinek, hogy aggódik értük, kicsikért, törpékért, majd felé fordulva megjegyezte: – Tamás! Nem értek egyet azzal, amit mondasz, de mindig küzdeni fogok azért, hogy elmondhasd!Lázár János mindkét felet nyugalomra, higgadtságra intette, és képviselői munkáját mindenkinek felajánlotta, a jobbikos és az MSZP-s szimpatizánsoknak is. Helytelen hozzászólás volt Cseri Tamásé – szögezte le a másik szocialista képviselő, Nagy Ernő.Ezután a Soros-tervről, az azzal kapcsolatos nemzeti konzultációról cseréltek eszmét. Kovács László (Fidesz–KDNP) amellett érvelt: ha megkérdezik a véleményünket, erkölcsi kötelességünk elmondani. És a kormány kíváncsi rá ebben a fontos témában is. Lázár korábbi hechingeni emlékét mesélte el: ottjártakor már tekintélyes muszlim közösség élt Vásárhely német testvérvárosában, és még az ott született gyerekeknek sem kellett megtanulniuk a nyelvet – elevenítette fel. Hozzátette: a kontinens nyugati felében, több országban már jelentős muszlim közösségek élnek. – Vásárhelyről nézve ez távolinak tűnhet, de valósággá válhat. A következő 20 év nagy kérdése, mi történik Európának azzal a részével, ahol mi élünk. Most dőlhet el, hogy a mi kelet-európai társadalmaink így maradnak, fehér keresztény őslakosokkal, vagy engedünk a változásnak. Kerüljük el ezt a helyzetet, védeni kell a nemzeti integritást – fejtette ki Lázár János.