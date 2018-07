Vásárhelyi dal a Petőfin: valóban a végletek zenekara a Végletek

- A Petőfi rádió Saját Zenéd elnevezésű versenyében június dalának Ébredj fel! című számunkat választották - újságolta Török László, a vásárhelyi Végletek zenekar basszusgitárosa. A nóta közel 1 éves, és szerepelt a banda legutóbbi kislemezén.A zenekar közel 20 éve, 1999-ben alakult, mostani felállásában - Szögi Ödön (ének), Fekete Benő (szólógitár), Török László (basszusgitár és vokál), Horváth László (szólógitár) és Kószó Péter (dob) - 10 éve játszik együtt, a legfiatalabb tag 29, a legidősebb 37 éves. Amikor elkezdtek zenélni, a szerelmes, romantikus daloktól a metálba hajló művekig minden szerepelt a palettán. Összeállítva első fellépésük programját, kijelentették: ezek végletek, ezzel nem lehet színpadra állni. Mégis megtették, és az együttes neve Végletek lett - ehhez azóta is hűek. Ahogy meghatározzák: dallamos rockzenét játszanak, de néhol metálosabb vagy poposabb hangzás is megfigyelhető dalaikban. Ezek döntően saját szerzemények. Elvétve - ahogy fogalmaztak: a hecc kedvéért - játszanak feldolgozást.Első koncertjüket Gyöngyösön tartották. Általában a Dél-Alföldön, Csongrád, Bács-Kiskun és Békés megyében szerepelnek. - A győztes dal, az Ébredj fel! nem mindennapi módon, telefonos applikáción keresztül kezdett íródni, és dallamosabb, poposabb irányt, stílust képvisel - árulta el a dalszerző, Szögi Ödön a Petőfi LIVE-on. Hozzáfűzve: érezték, hogy ez a nóta többet ad, mint az eddigiek. - Nem akarom ecsetelni, miért íródott, azt szeretem, ha mindenki talál benne magának mondanivalót - jegyezte meg. A zenét általában közösen szerzik, a szövegeket zömmel Török, illetve az énekes-frontember írja.A csapatot a barátság tartja össze: különböző gondolkodású, karakterű emberek, más-más zenei irányzatot képviselve. Civilben is eltérő szakmákat, hivatásokat űznek: Kószó Péter - a korábbi alpolgármester fia - radiológus szakorvos, és ju-jitsu edzéseket is tart, Szögi Ödön grafikus, vizuális kultúrával foglalkozó vállalkozást visz, Fekete Benő westernlovaglást oktat Félegyháza közelében fekvő lovas tanyáján, Horváth László programozással foglalkozik, Török László pedig zöldség- és vetőmag-értékesítő cégnél dolgozik, termékfejlesztő technikusként.- Amatőrök vagyunk, inkább teszünk bele, mint vennénk ki belőle anyagiakat, de a koncertélményeket, az emberi kapcsolatokat nem lehet megfizetni, pénzre váltani - közölte Török László. A tervekről elárulta: szeretnének minél többet és nemcsak a Dél-Alföldön koncertezni, promotálni az Ébredj fel!-t, hátha ismertebbé, népszerűbbé válnak általa.- Nagyjából 1 hónap múlva kiderül, bejött-e a számításunk, rengeteg ugyanis az eszkimó, esetünkben a tehetséges zenész Magyarországon - mondta zárásként a basszusgitáros.A Végletek július 15-én, vasárnap 21 órakor Majoros Rita vendége lesz a Dalra magyar extrában a Petőfi rádióban.