Versenyre kelnek a multikkal: hétfőtől vasárnapig tart majd nyitva az új vásárhelyi piac

Borbás Ferencné szerint a viszonteladóknak kedvez a folyamatos nyitvatartás. Fotó: Imre Péter

– Jó elképzelés, hogy az egész piac egy nagy vásárcsarnok legyen. Olvastam, azt szeretnék, hogy versenyképes legyen a multikkal, a nagy bevásárlóközpontokkal. Csinálják! – mondta az egyik vásárló, Szűcs Sándor.– Vásárhelyen a piac kereskedelmi, gazdasági és társadalmi központ. Fontos, hogy megújuljon, korszerűbb legyen, és az is, hogy továbbra is ezen a helyen működjön, viszont megfeleljen a 21. század követelményeinek – foglalta össze Hegedűs Zoltán polgármesteri jogkörrel rendelkező alpolgármester a pénteki tájékoztatón a mostani vásárcsarnok előtt. A tervezés elkezdődött, nyár közepén bemutatják az első látványterveket.

A jelenlegi vásárcsarnok, amely egy ötlet alapján teke- és bowlingpályává alakulhat. Fotó: Imre Péter

Elmondta még: teljesen megújulna a pavilonsor, melynek egységesítenék arculatát és szolgáltatásait, felmerült, hogy bevásárlókocsi is legyen. A jelenlegi fő eladósor helyére új vásárcsarnokot építenének, melynek lennének oldalt nyitott részei. Arról, hogy milyen igényeknek feleljen meg, folytatják a konzultációt az árusokkal. – Fel akarjuk venni a versenyt a nagy bevásárlóközpontokkal. A cél, hogy az emberek magyar termékeket vásároljanak, kulturált körülmények között, megfizethető áron – jelentette ki Hegedűs. A piacért felelős önkormányzati képviselő, Fekete Ferenc hozzátette: a mostani négynapos nyitvatartással szemben hétfőtől vasárnapig lesz elérhető az új piac, ezzel is igazodva az igényekhez.

Szabó Lajos praktikus ötletnek tartja a piac teljes felújítását. Fotó: Imre Péter

Az árusok és vevők többsége örül az elképzelésnek, de akadt, aki azt mondta az előbbiek közül – anonimitást kérve –, hogy a jelenlegi vásárlói körnek jó ez, nincs szükség nagy csarnokra. Többen, például Benyóczki Pál azért aggódtak, tudnak-e majd árulni a bontás, átalakítás, az építkezés alatt. (Megtudtuk: arra az időre sem szűnik meg a piac, megoldást találnak arra, hogy zavartalanul működhessen.) A Derekegyház-Tompahátról érkezett Borbás Ferencné szerint a hétnapos nyitvatartás a viszonteladóknak kedvez, nekik, őstermelőknek, akiknek otthon is akad dolguk az áruval, nem, mert sok. Attól is tart, ha folyamatosan nyitva lesz a piac, egyszerre nem vásárolnak tőle annyi zöldséget, mint manapság. De nagyon kíváncsi az új vásárcsarnokra.

– Praktikus, jó ötletnek tartom a tulajdonképpen az egész piacot magába foglaló vásárcsarnokot. A vevők és az árusok is védve lesznek az időjárás viszontagságaitól – mondta a vásárhelyi Szabó Lajos, aki már 5 évesen, nagymamájával együtt is árult ezen a piacon. Hozzátette: a városban kialakultak a szokások, és a hétvégi piac, főleg a szombat délutáni hétvégi családi programnak számít, amikor a gyerekekkel végigsétálnak az asztalok között, esznek valamit, ismerősökkel, barátokkal találkoznak, beszélgetnek a vevők. – Az új, kedvezőbb nyitvatartást is megszokják majd a vásárhelyiek – közölte véleményét.