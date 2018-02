A mai nap jó eséllyel eshet az eső, nem árt felkészülni rá

98 éve: Megszületett Béres József tudományos kutató, rákkutató, a Béres Csepp megalkotója. 1972-ben alkotta meg a róla elnevezett, a nyomelemeket komplex formában tartalmazó humángyógyászati készítményt, amelynek elismertetéséért hosszú szélmalomharcot vívott. (2006-ban halt meg.)

40 éve: Megszületett Ashton Kutcher amerikai színész. Egyetemi tanulmányai mellett kétkezi munkát végzett, majd egy bárban figyelt fel rá egy modellügynök, és rábeszélte egy versenyre, amelyen első helyezést ért el. Ezután beindult modellkarrierje, de ő mindig is színészkedni akart, ami 1998-ban teljesült, mert két akkor induló sorozatban is fontos szerepet kapott.

33 éve: Megszületett Kiss Ádám humorista. 2005-ben került a Godot-ban indult Dumaszínházhoz, miközben gyakornokként dolgozott a Fábry Sándor vezette Esti Showderben. Hamar népszerű lett, azóta a Showder Klub oszlopos tagja, önálló estjeivel számos helyen lépett már fel az országban.

A borongós idő ellenére akár 10 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Néhol ónos esőre és lefagyásokra is kell számítani, főként a reggeli órákban. A szél is megélénkül majd. A frontra érzékenyeknek kettősfronti hatással kell számolniuk.