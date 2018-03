A meteorológusok se látják előre: még akármi is lehet a hosszú hétvégén - például 20 centi hó

a legmagasabb hőmérséklet 14-20 fok között várható délután.

Nem tudják még előre az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársai, milyen lesz az idő az ünnepi hosszú hétvégén. Ez nem az ő hibájuk, mert mint Facebook-posztjukban írták, "széttartanak a lehetséges forgatókönyvek, melyek közül akadnak szélsőséges verziók is".Ők is azt ajánlják, mielőtt megtervezzük a hétvégi programot, figyeljük a friss előrejelzéseket. met.hu például azt is előrevetíti, hogy a 0 fok környéki hőmérséklet és a brutális mennyiségű csapadék miatt nem kizárt, hogy 20 centi hó hullik a dél-alföldiek nyakába A mai nap igazi tavaszt hoz,Kedden a több-kevesebb napsütés mellett, elszórtan alakulhat ki eső, zápor. A leghidegebb órákban plusz 1 és 7 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden napközben 12-17, szerdán 9-14 fokig melegszik a levegő. Csütörtökön, március 15-én több helyen hosszabb időre is kisüt a nap. Napközben számottevő csapadék nem várható. A minimumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 4, a maximumhőmérséklet 9-15 fok között valószínű.Pénteken erősen felhős vagy borult lesz az ég, és többfelé valószínű eső, zápor. A leghidegebb órákban plusz 1-6 fok lehet. Napközben 8-14 fokig melegszik a levegő.