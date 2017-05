Az eső távozik de a szél itt marad

Észak-Európa felett Izlandtól egészen az Uralig anticiklon húzódik, amelyet hideg légtömeg tölt ki. Errefelé a változó felhőzet mellett többnyire száraz az idő, csak a légtömeghatáron lévő hidegfront mentén van csapadék, ami hozzávetőlegesen a 60. szélességi kör mentén húzódik. A csúcshőmérséklet ettől északra 3 és 10 fok között változik, Izlandon viszont 19 fok is előfordul. A fent említett fronttól délre Európa keleti felén jóval melegebb van, többnyire 20, 26 fokot mérnek, de Lengyelországban, a Kárpát-medence keleti felén és a Balkánon 28, 30 fok is előfordul. Csak Kelet-Ukrajnában és a Krím-félsziget környékén van hűvösebb, ahol napok óta ciklon örvénylik, ami miatt ott sokfelé az eső is esik. Nyugat-Európa felett anticiklon található, ezért arrafelé kevés a felhő, csapadékmentes az idő, és többnyire 20 fok alatt, Dél-Spanyolországban 30 fok felett alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet. Hétfő estig ennek az anticiklonnak a peremén a Kárpát-medencét labilis állapotú légtömeg tölti ki, amely kedvező feltételeket teremt záporok, zivatarok kialakulásához.

Napközben a középső és északkeleti országrészben lesz erőteljesebb a felhőképződés, itt várható nagyobb eséllyel a délutáni órákban zápor, zivatar. Vasárnap elszórtan, hétfőn már csak helyenként lehet csapadékra számítani. Éjszakára a legtöbb helyen kiderül az ég, de a Tiszántúlon maradhatnak felhősebb helyek, és ott egy-egy zápor sem kizárt. Az északi szél főleg a Dunántúlon és az Észak-Alföldön időnként megerősödik, vasárnap kora délután viharossá fokozódik. Ezen kívül zivatarok környezetében lehetnek még erős vagy viharos lökések.A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 21 és 26 fok között valószínű.