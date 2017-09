Az utolsó szeptemberi héten is több helyen lehet még 20 fok körüli meleg

Egyes területeken 15 Celsius-fok körüli maximumok várhatók, de többfelé még 20 foknál is melegebb lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálatnak vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.

Hétfőn a ködfoltok feloszlása után helyenként kisebb záporok kialakulhatnak. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, de napközben időnként megélénkülhet a szél. A leghidegebb órákban 7-12 fok lehet. Napközben 16-21 fokig melegszik a levegő.



Kedden a Dunántúlon többnyire erősen, a keleti megyék felett változóan felhős lesz az ég. Elsősorban a Dunántúlon várható elszórtan eső, zápor, de helyenként keleten is lehet kisebb csapadék. A legalacsonyabb hőmérséklet 8-14, a legmagasabb hőmérséklet 15-24 fok között alakul, az Alpokalján lesz a leghűvösebb, a Tiszántúlon a legmelegebb.



Szerdán elsősorban az Alpokalján alakulhat ki helyenként eső, zápor. A Dunántúlon megélénkülhet a légmozgás. A minimumhőmérséklet 9-14 fok között valószínű. A nappali maximumok 19-24 fok között alakulnak.



Csütörtökön többnyire napos idő valószínű kevés felhővel, csapadék nem várható, de megélénkülhet a szél. A leghidegebb órákban 6-12 fok lehet. Napközben 18-22 fokig melegszik a levegő.



Pénteken sok lesz a napsütés és nem valószínű csapadék. Szombaton már felhősebb lesz az ég és elszórtan lehet eső, zápor is. A minimumok mindkét nap 5-11, a maximumok 15-20 fok között alakulnak.



Vasárnap, október első napján többnyire erősen felhős időre és több helyen esőre, záporra lehet számítani. A leghidegebb órákban 5-11 fok lehet. Napközben 14-19 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.

A Kelet-európai-síkság időjárást anticiklon határozza meg, amelynek hatására arrafelé, illetve a skandináv térség nagy részén többnyire derült vagy kissé felhős az ég. Csak a magasnyomás peremén vannak felhősebb tájak, csapadék is inkább itt fordul elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 10 és 20 fok között változik, északon van a hidegebb, az ukrán-orosz határvidéken a melegebb. Az anticiklon keleti felére azonban hideg légtömeg szivárgott be, ott néhol csak 5, 10 fokig melegszik fel a levegő. Ugyancsak sokat süt a nap a Földközi-tenger nyugati medencéjében. Csapadék ott sincs, a csúcshőmérséklet pedig 30 fok körül alakul. Ezzel szemben kontinensünk más részein változékony, felhős, gyakran csapadékos az idő. Izland felett markáns ciklon örvénylik, amelynek hosszan elnyúló frontrendszere a Brit-szigeteken át húzódik. Emellett még Közép-Európa felett található egy sekélyebb alacsonynyomású képződmény, amely már napok óta ebben a térségben van, és borongós, késő őszi jelleget kölcsönöz az időjárásnak. A hőmérséklet csúcsértéke kis területen belül is elég nagy intervallumban mozog: a tartósan borult, csapadékos tájakon 6, 12, a naposabb helyeken 17, 22 fok között alakul a csúcsérték. Hétfő estig ez a hidegörvény alakítja a Kárpát-medence időjárását.