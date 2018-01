Edvárd és Simon közös erővel sütteti ki a napot 2018 első hétvégéjén

Pénteken a ködfoltok többnyire feloszlanak, de az északkeleti megyékben továbbra is maradhatnak tartósan borult körzetek. Reggel még a keleti határnál, napközben a Dunántúlon néhol kisebb eső előfordulhat. Délelőtt viszont már sokfelé csökken a felhőzet, némi napsütés is lehet. A szél élénk, a magasabban fekvő helyeken erős is lehet. A minimumhőmérséklet mínusz 1 és plusz 6 fok között valószínű. A nappali maximumok általában 8-13, de a borult, párás tájakon csak 5-7 fok között alakulnak.



Akik pedig ma ünnepelnek: Edvárd, Simon + Amadil, Amáta, Árpád, Dalia, Dalton, Deli, Ében, Ede, Eduárd, Ellák, Emili, Emília, Emiliána, Gáspár, Gazsó, Simeon, Sion, Talamér, Táltos.



Ez történt ezen a napon:

1849 – Görgey honvédserege Vác irányában kivonul Pest-Budáról. Windisch-Grätz császári csapatai elfoglalják a kiürített fővárost

1896 – Wilhelm Conrad Röntgen felfedezéséről szóló hír megjelenik a bécsi Neue Freie Presse újságban

1911 – A Monacói Hercegségben elfogadják az alkotmányt, a törpe ország államformája: alkotmányos monarchia.

1964. január ötödikén 15 Celsius fokot mértek az Antarktiszon, amely hőmérsékleti rekordnak számít.



Ma született:

1855 - King C. Gillette amerikai üzletember, a cserélhető borotvapenge feltalálója († 1932)

1931 – Robert Duvall amerikai filmszínész, rendező

1932 – Umberto Eco olasz író irodalomtörténész, esztéta († 2016)

1944 – Schütz Ila Jászai Mari-díjas magyar színésznő († 2002)

1946 – Diane Keaton Oscar-díjas amerikai színésznő

1948 – Perényi Miklós Kossuth-díjas magyar csellóművész,

1954 – Krasznahorkai László magyar író

1969 – Marilyn Manson amerikai énekes, zenész, producer

1975 – Bradley Cooper amerikai színész

1988 – Farkas Dénes magyar színész

1989 – Németh Krisztián magyar labdarúgó



Ezen a napon halt meg:

1477 – Károly burgundi herceg (* 1433)

1589 – Medici Katalin francia királyné, (* 1519)

2014 – Eusébio aranylabdás portugál labdarúgó (* 1942)

2014 – Senkálszky Endre magyar színész, érdemes művész (* 1914)

2016 – Vándor Kálmán magyar sportújságíró, dalszövegíró (* 1922)