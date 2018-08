Hőség - A következő napokban is kánikula várható

A következő napokban néhol ismét 35 fokig melegedhet a levegő, a hét második felében is csak kissé mérséklődik a kánikula, maradnak a 30 fok körüli maximumok. Emellett sok lesz a napsütés, csak helyenként várható zápor, zivatar - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.



Kevés csapadék várható



Hétfőn sok lesz a napsütés, csapadék nem valószínű. Több helyen megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 14-20, a legmagasabb hőmérséklet 31-35 fok között valószínű. A tartós hőség miatt hétfőre Budapestre, Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést. Kedden is sok napsütés várható. Szórványosan, nagyobb eséllyel a Dunántúlon alakulhat ki zápor, zivatar. Előbb a Dunántúlon, majd estére már a Tiszántúlon is megerősödik a szél. Zivatar környékén viharos széllökés is lehet. A leghidegebb órákban 15-22 fok lehet. Napközben a Dunántúlon 26-30, máshol 31-35 fokig melegszik a levegő.



Hétvégéig marad a strandidő



Szerdán több órára kisüt a nap. Helyenként, legnagyobb eséllyel a Tiszántúlon és északkeleten fordulhat elő zápor, zivatar. A légmozgás megélénkül, a Nyugat-Dunántúlon megerősödik. A minimumhőmérséklet 13-20, a maximumhőmérséklet 27-32 fok között alakul. Csütörtökön napos idő várható, csapadék nem valószínű. A leghidegebb órákban 13-20 fok lesz. Napközben 27-32 fokig melegszik a levegő. Pénteken, szombaton és vasárnap is napos idő várható, helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. A minimumhőmérséklet pénteken 14-21, szombaton 15-22, vasárnap 14-21 fok között valószínű. A nappali maximumok pénteken 28-33, szombaton és vasárnap 27-32 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben